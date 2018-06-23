葉小釵 挑梁霹靂驚濤

2018年06月23日 04:12 中國時報 李承陽 報導

意琦行（圖片提供霹靂國際多媒體）

霹靂布袋戲最新劇集《霹靂驚濤》，主要講述在一頁書結合正道眾人的力量，平定了邪神之亂後，卻因邪神最後引發的邪染，導致中原武林陷入邪染危機當中，而原本對抗邪神的正道眾人如：奉天逍遙、劍子仙跡、青陽子等人，都因邪染或傷重之故而暫時休養，此時終於輪到暌違許久的「刀狂劍癡」葉小釵登場。

葉小釵在過了10幾檔戲之後，再度擔綱主角，霹靂透露這次編劇特別針對葉小釵設計了兩個主要劇情，讓他不僅是對抗邪染，拯救親人，還有一些情感上的衝突等等，是較為突破的故事劇情。

除了葉小釵之外，新劇集還有兩位主要角色，一是佛劍分說，當初在經歷配劍佛蝶斷折後，為了修復佛牒消失數檔，據知這次佛劍回歸，將與鬼族女帝有相關戲分；二則是意琦行，昔日武道七修第一人的絕代劍宿，這次也是重出武林，肩負起維持武林和平的責任，尋求解除邪染之法，更會帶出他不為人知的過往，與現今的武林局勢、未來的魔頭做一個連結。

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此外收看《霹靂驚濤》即可享霹靂藝術科幻特展優惠，出示印有特展門票優惠券之《霹靂驚濤》劇集DVD封套，可購買250元學生優惠票乙張。於6月29日起至9月21日，特展期間收看霹靂驚濤劇集DVD第1至26章，每章贈送特展商品100元購物金，憑印有購物金條碼的DVD封套，至特展商品銷售區可享消費滿1000元抵100元優惠，單筆消費抵用上限5張。

(中國時報)