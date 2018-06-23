古今英豪戰邪神 奉天逍遙近神人

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中國時報

刀塹劍囚內，祕而神之的絕世寶劍，神而祕之的異端老者，赫然施展奇異劍招，致使談無慾魂體肉身分離，只消一轉身，必將碎屍萬段，面對畢生罕見的強者，機智無雙的談無慾，心知炎無心性命全繫於一己之身，當此危機關頭，務求保命為上，再尋脫身之方。

西煌佛域虛空藏，邪功對劍罡，五更殘月死戰鬼獄殞相，正邪之氣迴盪至聖之地，面對八面鬼戎全力逼殺，姑蘇還劍一心只為全朋友情義，不悔豪血任揮灑，誓死將真相帶出。而甫歷邪神之戰的繫雪衣與釋至伽藍，未料回歸之際，將面臨森羅鬼獄的全面襲擊。

邪神之禍，無以收拾，邪染之氣遍及泰半武林，此時盛傳北海靈洲、地海孤堡可避邪災，黎民百姓紛紛欲往此二地投靠，花非花、悟劍聲、易春寒三人，卻在此時遭遇險劫，三不祥之一的段窮途，瞬間令悟劍聲陷入苦戰。能操縱邪染之氣的邪劍司，意圖針對刀狂劍癡，葉小釵將面臨全新的挑戰。

無涯之崖，武道再現塵外孤標意琦行，絕代劍宿與莫召奴，號召花間過客情公子、月琴老人、羿夫子、紫衍神鉅、芙蓉鑄客巧天工、洛神紅塵雪等武林高手，成立武道聯盟，以應未知危機，首要之事，乃是解決中陰界事變，蛻變類與叛神一族，將再掀暗潮洶湧之變局。欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂驚濤》第1章：近神人；第2章：不入輪迴．魙天下。

(中國時報)

葉小釵 挑梁霹靂驚濤 艾蜜莉莫提梅 捍衛《街角的書店…

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