艾蜜莉莫提梅 捍衛《街角的書店》

艾蜜莉莫提梅（右）在小鎮開書店，即使遭受不少反對聲浪，還是有支持者。（天馬行空提供）

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中國時報
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電影《街角的書店》由英國女星艾蜜莉莫提梅（Emily Mortimer）擔綱女主角，詮釋小說家潘妮洛普費茲傑羅（Penelope Fitzgerald）筆下捍守理念的書店女主人。莫提梅直言這部電影是個「反美國夢」的故事：「書店老闆在所有爭鬥中都無法占上風，即使她有比爾奈伊（Bill Nighy）作為盟友。」

「我認為這是我們生活中大部分經歷。有時你贏了，但美好與尊嚴往往來自鬥爭。」好在她的職業生涯似乎沒有太多類似的挫折。艾蜜莉的父親是知名推理小說家約翰莫提梅（John Mortimer），她自己是牛津大學高材生，畢業後就與多位著名導演如馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、艾倫索金（Aaron Sorkin）、伍迪艾倫（Woody Allen）等人合作。

自嘲不會用Kindle

談到伍迪艾倫，率性的艾蜜莉承認伍迪艾倫是位偉大的藝術家，但表明立場：至少現在不會與被指控性侵的艾倫合作。她的父親除了是小說家也是刑事辯護律師，因此她相當重視正當法律程序，「很多事情在任何人都能評論之前，還是應該要先通過法律程序。」

她覺得網路危險之處在於斷論太多，認為書本無可取代，書本提供了深度與細緻，表示︰「這也是某種灰色地帶，你可以從別人的角度看事物，從某個人的角度理解生活，而這些人並不一定與你有同樣的觀點。」所以46歲的她坦言，自己是個「科技恐懼者」：「我到現在還不知道怎麼使用Kindle呢！」

(中國時報)

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