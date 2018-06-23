費時17年洪啟嵩繪世紀大佛

2018年06月23日 04:12 中國時報 報導謝曼婷

人類史上最大畫作，高166公尺、寬72.5公尺，面積超過一甲田的「世紀大佛」，5月於高雄展出為期5天的「大佛拈花-2018地球心靈文化節」，使台灣受到國際囑目，連日本經營之聖稻盛和夫也歎為觀止！

「大佛拈花—2018地球心靈文化節」展出國際禪畫藝術家洪啟嵩老師的大佛畫作，洪老師耗費17年，打破多項金氏世界紀錄，展出期間吸引近10萬人次到訪朝聖，「我畫的不只是大佛，也是所有人的良心善性！」洪啟嵩說，當2001年塔利班摧毀阿富汗兩尊建於西元6世紀的世界遺產巴米揚大佛時，他心中十分心痛，「佛陀面對這個狀態會做什麼？」他思考後認為，佛陀反而會幫助這些人，讓人們覺悟，才能讓慈悲遍滿地球，因此他決定畫大佛，當做自我和解的答案。

俗語說：「英雄惜英雄。」代表前往日本致贈稻盛和夫世紀大佛模型瓷版的盛和塾塾生蘇麗華說，稻盛和夫2015年訪台時，就得知洪老師在進行世界上最大的佛畫，非常感佩。洪啟嵩老師曾在其著作《地球企業家之道》一書中提及，以佛法中的菩薩經濟學的精神為核心，以不丹的國家幸福力為藍圖，加上稻盛和夫的日航革命做為菩薩企業家的實踐典範，成為當代菩薩經濟學完整的結構。

2010年日航宣告破產，日本政府力請稻盛先生出任日航董事長，重新整頓日航。當時稻盛先生已屆78高齡，卻毅然接下這個不可能的任務。讓遭受破產解散命運的日本航空（JAL），產生出人意料的V型復甦。洪老師認為，這不是「更生計劃」，而是「日航革命」—稻盛和夫建立了全新的企業典範！

(中國時報)