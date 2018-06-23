費時17年洪啟嵩繪世紀大佛

2018年5月盛和塾塾生蘇麗華（右）赴日代表致贈稻盛和夫（左）世紀大佛陶版畫模型。

友善列印
中國時報
報導謝曼婷

人類史上最大畫作，高166公尺、寬72.5公尺，面積超過一甲田的「世紀大佛」，5月於高雄展出為期5天的「大佛拈花-2018地球心靈文化節」，使台灣受到國際囑目，連日本經營之聖稻盛和夫也歎為觀止！

「大佛拈花—2018地球心靈文化節」展出國際禪畫藝術家洪啟嵩老師的大佛畫作，洪老師耗費17年，打破多項金氏世界紀錄，展出期間吸引近10萬人次到訪朝聖，「我畫的不只是大佛，也是所有人的良心善性！」洪啟嵩說，當2001年塔利班摧毀阿富汗兩尊建於西元6世紀的世界遺產巴米揚大佛時，他心中十分心痛，「佛陀面對這個狀態會做什麼？」他思考後認為，佛陀反而會幫助這些人，讓人們覺悟，才能讓慈悲遍滿地球，因此他決定畫大佛，當做自我和解的答案。

俗語說：「英雄惜英雄。」代表前往日本致贈稻盛和夫世紀大佛模型瓷版的盛和塾塾生蘇麗華說，稻盛和夫2015年訪台時，就得知洪老師在進行世界上最大的佛畫，非常感佩。洪啟嵩老師曾在其著作《地球企業家之道》一書中提及，以佛法中的菩薩經濟學的精神為核心，以不丹的國家幸福力為藍圖，加上稻盛和夫的日航革命做為菩薩企業家的實踐典範，成為當代菩薩經濟學完整的結構。

2010年日航宣告破產，日本政府力請稻盛先生出任日航董事長，重新整頓日航。當時稻盛先生已屆78高齡，卻毅然接下這個不可能的任務。讓遭受破產解散命運的日本航空（JAL），產生出人意料的V型復甦。洪老師認為，這不是「更生計劃」，而是「日航革命」—稻盛和夫建立了全新的企業典範！

(中國時報)

台酒3寶呵護媽咪坐月子 PEUGEOT×祭好康 IWS艾維士租車

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。