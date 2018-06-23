PEUGEOT×祭好康 IWS艾維士租車

2018年06月23日 04:12 中國時報 報導郭隆富

為滿足商務及旅遊短租消費者更加便利之租賃服務，PEUGEOT總代理寶嘉聯合即日起與IWS艾維士租車攜手合作，將於IWS艾維士租車全台據點及官方網站提供PEUGEOT TRAVELLER領航家短期租車服務，而PEUGEOT TRAVELLER領航家寬敞靈活車室、多項電子化主動安全系統及前座雙區恆溫／後座空調系統，不僅為商務載客增添高標準用車品質，也為闔家旅遊提升安全守護及舒適乘坐感受。

另外，為歡慶PEUGEOT TRAVELLER領航家×IWS艾維士租車服務正式啟動，即日起至6月30日止至艾維士租車租用PEUGEOT TRAVELLER領航家將享日租3850元起之限時優惠。

針對商務需求消費者，PEUGEOT TRAVELLER領航家以法式美學工藝打造獨到大型MPV優雅迷人身形，展現與眾不同的高辨識度；且強悍動能滿足商務載客長途運輸需求，低油耗表現更能為企業有效管理成本。另外，PEUGEOT TRAVELLER領航家寬闊車室及高機能性座椅，為高載運需求靈活變化，高質感車室增添極致品味。

買指定車款送保養

除此之外，寶嘉聯合也針對PEUGEOT TRAVELLER領航家指定車型推出專屬購車優惠專案，即日起入主PEUGEOT TRAVELLER領航家除享同級唯一之5年不限里程延長保固，購買PEUGEOT TRAVELLER領航家指定車型並於9月底止前完成領牌交車將贈送5年5萬公里免費保養，即刻擁有、坐享無限行車樂趣！

(中國時報)