燦坤大4K彩電節4大優惠促銷

燦坤大4K彩電節4大優惠促銷　圖片提供燦坤

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中國時報
報導王儒哲

4年一度的世界盃足球賽熱鬧開打，看好過去在大型運動賽事期間，消費者對高畫質、大尺寸電視有強烈需求，燦坤即日起至7月9日推出「大4K彩電節」，祭出大4K電視降價、指定劇院半價加購、指定大4K電視最高享30期0利率，以及舊換新送3000還元金等4大優惠活動，同時迎合消費者熱愛追劇、看電影等需求，電視單品滿2萬即送愛奇藝VIP 7天序號卡。大4K彩電節主打SAMSUNG 65型4K智慧連網電視。

UA65MU6103WXZW市價47900元，會員價37900元，再享節能補助2000還元金；PHILIPS 65型4K低藍光智慧連網顯示器65PUH6002/96市價3萬9900元，會員價2萬9888元，再享舊換新送3000還元金。

燦坤協理林彩莉觀察，高畫質的4K電視在台灣市場發展至今已站穩7成的普及率，尤其今年在世足賽的推波助瀾下，預期帶動大4K電視的銷售成長動能，雖然目前大尺寸電視以55～65型為市場主流，但近期70型以上的超大型電視也有3倍爆炸性的增長幅度。值得一提的是，今年受惠於多品牌推出超高階電視機種有機發光二極體（OLED）電視新機種，導致銷量跳增5倍。

SHARP 70型4K日本原裝聯網液晶電視 LC-70U33JT市價12萬9000元，會員價8萬9900元，電視買大送小，送市價9900元SHARP40型電視；SONY 55型4K OLED智慧連網電視KD-55A1 市價14萬9900元，會員價11萬9900元，再享舊換新送3000還元金。

(中國時報)

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