辛曉琪 為妳療癒抒情

辛曉琪將舉辦「人生若只如初見」演唱會，她平時喜愛俐落帥氣的穿衣風格。BV早秋棉質洋裝9萬8500元、編織小羊皮皮帶2萬5000元；JADEGIA玉世家蛋面紅翡與冰種白翡鑲鑽垂墜造型耳環9萬6000元。（JOJ PHOTO攝影）

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中國時報
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辛曉琪好氣質，襯托新裝與珠寶的天后氣勢。BV東方紅針織印花洋裝3萬8200元、編織小羊皮皮帶2萬5000元；搭配JADEGIA玉世家古錢造型紅翡與蛋面冰種白翡鑲鑽垂墜耳環33萬6000元、蛋面紅翡鑲鑽造型戒指28萬2000元。（JOJ PHOTO攝影）
JADEGIA玉世家蛋面紅翡鑲鑽造型戒指，28萬2000元。（JADEGIA玉世家提供）
JADEGIA玉世家水滴形翡翠鑲鑽造型戒指，42萬6000元。（JADEGIA玉世家提供）
JADEGIA玉世家古錢造型紅翡與蛋面冰種白翡鑲鑽垂墜耳環，33萬6000元。（JADEGIA玉世家提供）

看YouTube裡辛曉琪MV下的粉絲留言，有人聊過去情海沉浮的悔悟，有人分享靠歌度過痛失家人之苦…，這就是療傷天后的魔力，這些歌已有二、三十年，還是可以幫助人們說出心底話。

9月將辦「人生若只如初見」演唱會的辛曉琪說：「我跟歌迷的感情都很好，想要把他們要聽的歌放進去。」演場會歌單已經改到第10版，預計唱40多首，雖然曲目還要賣關子，我們略過〈領悟〉、〈味道〉等可能大合唱曲子，趁拍Bottega Veneta（BV）早秋服裝搭配「JADEGIA玉世家」珠寶時，先試探一下。

大咖演員MV開演爭奪戰

與辛曉琪聊，分別為情場小三與正宮說故事的歌曲〈愛上他不只是我的錯〉、〈女人何苦為難女人〉，她笑說，是當時企劃想要反映社會現象，她自己則是把人們心聲唱出來，但要靠消化才能表現出歌的精神與情緒，「（演唱時）要想像，假設你的愛被奪走的感覺，或是我不管，就要去奪人家愛的感覺。」

辛曉琪的歌是如此有戲劇性，所以那時MV常邀演員上陣，YouTube點開〈愛上他不只是我的錯〉看到影視大咖林心如、葉全真小時演愛情你爭我奪，〈迷途〉有未出道的小鮮肉言承旭裝憂鬱；而〈迷途〉與〈承認〉、〈當大雨過後〉都是她長期合作創作人潘協慶的歌曲，也是不少粉絲的私房愛歌。

慢歌情緒滿 絕不冷場

辛曉琪說，欣賞潘協慶作品在感情上的層次感，也覺得創作人和歌手一樣，隨著時間越久、經歷越多，創作的養分就不同，「歌手每個階段的情緒也不一樣，（像我）現在會去想到比較人生上面的一種體悟。」

歌曲多半是慢歌，辛曉琪認為但要讓演唱會無冷場，卻不覺得一定要跳舞，她以近期看到的芭芭拉史翠珊演唱會為例，雖然歌手已經70多歲，歌曲也幾乎是慢歌，但從頭到尾還是覺得好精彩，「那是因為她有好多不同角色，她又是導演、又是演員、又是歌手，有很多東西可以講，雖然我的口才不是那麼好，但我們可以用很多方式，來表達想要表達的東西。」

(中國時報)

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