Renee 裸照感動人心

2018年06月23日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

在幫人拍了裸照後，Renee也幫媽媽拍裸照，她告訴媽媽要「愛妳自己、做妳自己」成功說服媽媽，她事後覺得「我媽太酷了」。（Renee提供）

Renee笑容燦爛，具有感染力。有人覺得她反應快、說話幽默，短髮造型神似吳君如，但她卻說「誰說我像吳君如，我明明就是林志玲。」（JOJ PHOTO攝）

女體攝影師Renee 11年前因為一次健檢發現脾臟有陰影而改變飲食，開始寫網誌、拍照分享自己和女兒的生活點滴，進而愛上攝影、放棄鋼琴老師的工作，當起專職拍人物寫真的攝影師，甚至突破許多人的心房，至今拍了近50組裸照，呈現真實的美。她認為拍照讓她看到幸福的人生和生命的感動，「我的照片風格很自然、很有愛、很有溫度。」

去年過年她拍媽媽的裸照，讓歌手詹雅雯感動到眼眶泛紅；日前她拍帶有傷疤的乳癌患者裸照，在臉書和IG大獲好評。她的感想是「沒有人是完美的」，裸照不是為了呈現美，「是想讓人真實面對自己」。回顧至今的轉變，Renee的感觸是「音樂是無奈的人生，拍照是生命的感動，是永遠不會重複的」。

「美麗聚場」兩地先後展出

想更了解newegg全球生活網「美麗聚場」活動？即日起至7月1日在永和比漾廣場有「涵藝術」大陸藝術家岑龍的畫展，8月12日前有果陀劇場30周年劇照、女體攝影師Renee的作品；7月4日至8月31日則移師台南未艾公寓。詳洽newegg全球生活網www.newegg.com.tw，或掃描QR code（newegg提供）。

(中國時報)