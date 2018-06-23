Renee 裸照感動人心

Renee拍攝的乳癌患者希望透過乳癌傷疤的照片，讓女人可以找回自己內心的力量，按下快門時Renee很震撼。（Renee提供）

友善列印
中國時報
報導
在幫人拍了裸照後，Renee也幫媽媽拍裸照，她告訴媽媽要「愛妳自己、做妳自己」成功說服媽媽，她事後覺得「我媽太酷了」。（Renee提供）
Renee笑容燦爛，具有感染力。有人覺得她反應快、說話幽默，短髮造型神似吳君如，但她卻說「誰說我像吳君如，我明明就是林志玲。」（JOJ PHOTO攝）

女體攝影師Renee 11年前因為一次健檢發現脾臟有陰影而改變飲食，開始寫網誌、拍照分享自己和女兒的生活點滴，進而愛上攝影、放棄鋼琴老師的工作，當起專職拍人物寫真的攝影師，甚至突破許多人的心房，至今拍了近50組裸照，呈現真實的美。她認為拍照讓她看到幸福的人生和生命的感動，「我的照片風格很自然、很有愛、很有溫度。」

去年過年她拍媽媽的裸照，讓歌手詹雅雯感動到眼眶泛紅；日前她拍帶有傷疤的乳癌患者裸照，在臉書和IG大獲好評。她的感想是「沒有人是完美的」，裸照不是為了呈現美，「是想讓人真實面對自己」。回顧至今的轉變，Renee的感觸是「音樂是無奈的人生，拍照是生命的感動，是永遠不會重複的」。

「美麗聚場」兩地先後展出

想更了解newegg全球生活網「美麗聚場」活動？即日起至7月1日在永和比漾廣場有「涵藝術」大陸藝術家岑龍的畫展，8月12日前有果陀劇場30周年劇照、女體攝影師Renee的作品；7月4日至8月31日則移師台南未艾公寓。詳洽newegg全球生活網www.newegg.com.tw，或掃描QR code（newegg提供）。

(中國時報)

精采女力 美麗聚場 鄭允婕 用珠寶講生活

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。