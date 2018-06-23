林靈玉 戲說每個角色

林靈玉氣質優雅，舉手投足有空靈的美感。（JOJ PHOTO攝）

友善列印
中國時報
報導
1999年《吻我吧娜娜》第3版，王柏森（左）飾演的潘大龍與姚黛瑋（右）飾演的郝麗娜針鋒相對，大男人和大女人的戰爭，旁人看了好驚恐。（果陀劇場提供）
1993年《淡水小鎮》第2版，果陀劇場導演梁志民藉由半寫實的舞台場景，讓林靈玉（左）飾演的艾茉莉和張雨生（右）飾演的陳少威用象徵性的表演手法演出冰店吃冰的情景，呈現既寫實又擬真的感覺。（果陀劇場提供）

果陀劇場執行長林靈玉，15歲投身國內劇團，1988年與導演梁志民創辦果陀，曾3度扮演《淡水小鎮》的女主角艾茉莉，1998年演完《E-Mail情人》退居幕後，專職於經營管理，帶領果陀邁入30年。她說：「我從戲劇看到生命的美，戲劇最重要的不是故事，而是裡面的人物，故事是串連的媒介，讓每個人物的生命交集，那就是美。」

果陀至今超過70部作品中，最經典的《淡水小鎮》是果陀的創業之作；《吻我吧娜娜》改編自莎士比亞的劇作《馴悍記》，1997年由張雨生參與音樂創作，9月14日登場的全新版本由卜學亮和黃嘉千擔綱。林靈玉認為《淡》劇講述世代與世代、土地與土地之間的情感，《吻》劇緊扣男女之間的愛情、婚姻、生命的歸屬和伴侶，是人性中兩大基本的情感需要。

(中國時報)

鄭允婕 用珠寶講生活 林暄涵 藝術豐富自我

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。