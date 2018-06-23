林靈玉 戲說每個角色

2018年06月23日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

1999年《吻我吧娜娜》第3版，王柏森（左）飾演的潘大龍與姚黛瑋（右）飾演的郝麗娜針鋒相對，大男人和大女人的戰爭，旁人看了好驚恐。（果陀劇場提供）

1993年《淡水小鎮》第2版，果陀劇場導演梁志民藉由半寫實的舞台場景，讓林靈玉（左）飾演的艾茉莉和張雨生（右）飾演的陳少威用象徵性的表演手法演出冰店吃冰的情景，呈現既寫實又擬真的感覺。（果陀劇場提供）

果陀劇場執行長林靈玉，15歲投身國內劇團，1988年與導演梁志民創辦果陀，曾3度扮演《淡水小鎮》的女主角艾茉莉，1998年演完《E-Mail情人》退居幕後，專職於經營管理，帶領果陀邁入30年。她說：「我從戲劇看到生命的美，戲劇最重要的不是故事，而是裡面的人物，故事是串連的媒介，讓每個人物的生命交集，那就是美。」

果陀至今超過70部作品中，最經典的《淡水小鎮》是果陀的創業之作；《吻我吧娜娜》改編自莎士比亞的劇作《馴悍記》，1997年由張雨生參與音樂創作，9月14日登場的全新版本由卜學亮和黃嘉千擔綱。林靈玉認為《淡》劇講述世代與世代、土地與土地之間的情感，《吻》劇緊扣男女之間的愛情、婚姻、生命的歸屬和伴侶，是人性中兩大基本的情感需要。

(中國時報)