Salvatore Ferragamo夢露鞋

老牌女星珍芳達（Jane Fonda）於年初奧斯卡紅毯上，即選穿由Salvatore Ferragamo所打造的鞋履。（CFP提供）

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中國時報
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Salvatore Ferragamo Creations復刻系列SUGAR瑪麗蓮夢露鞋款，米色麂皮高跟鞋，2萬7500元。（Salvatore Ferragamo提供）
Salvatore Ferragamo Creations復刻系列BEAUTY瑪麗蓮夢露鞋款，金色羊皮高跟鞋，4萬8900元。（Salvatore Ferragamo提供）

打開性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的鞋櫃，一定不難錯過她的高跟鞋收藏，在看似豔麗的外表下，夢露偏好以簡單、經典的鞋款搭配穿著，尤其是由Salvatore Ferragamo打造的尖頭4吋高跟鞋。

Salvatore Ferragamo先生在1915至1927年之間，於美國度過了他的傳奇歲月，尤其當1923年，品牌在好萊塢大道上開出首家品牌專賣店「Hollywood Boot Shop」後，吸引包括Joan Crawford、Rudolph Valentino等大批明星光顧，讓其有了好萊塢「夢鞋匠」的名聲，夢露也順理成章成為顧客名單之一。

夢露曾說：「給女生一雙絕配的美鞋，她就能征服全世界。」身高166公分的她，喜歡穿上10公分高的高跟，營造出完美身形比例，而在為其量腳打造過逾40雙美鞋的Ferragamo先生眼中，她更像是維納斯的存在。

Salvatore Ferragamo延續己身在好萊塢的影響力，近期選於佛羅倫斯品牌博物館中，舉辦《好萊塢的義大利風情》大展，更就其資料庫中知名女星的經典鞋履重新演繹，打造出Creations復刻系列鞋款，令當代女性也有機會體驗宛如巨星般的美麗光環。

(中國時報)

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