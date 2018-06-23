時尚經典品 霸氣說當代

2018年06月23日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

HERMES愛馬仕Kellycover系列Twillcoat帆布與Swift小牛皮拼接手提包保護套，8萬2900元。（HERMES提供）

演活《花邊教主》裡貴婦角色的凱莉魯瑟福（Kelly Rutherford），戲裡戲外都擁有具代表性的凱莉包款。（CFP提供）

（文接S1） 於1935年誕生的凱莉包，原名Sac a depeches，由HERMES家族中Robert Dumas操刀設計，相較於1930年代正盛行的裝飾風格，這只造型俐落方正的包款，引來當時不少時髦女性的關注，其中正包括尚未成為摩納哥王妃的好萊塢女星葛麗絲凱莉（Grace Kelly）。

凱莉當時預計演出導演希區考克的大片《抓賊計》（To Catch a Thief），該劇的服裝師Edith Head為她戲裡的富家女角色準備了大票時尚行頭，此一包款就在其中，且深獲凱莉的喜愛。不久當上王妃後，一張她以包款巧遮孕肚的雜誌照片，亦令這只包款聲名大噪，品牌於1977年將其改名為「凱莉」，以向一代時尚指標致敬。

而凱莉包也不負其明星光環，其不褪流行的優雅外型及身價，甚至吸引一群頗具投資眼光的貴婦入手，成為HERMES的長賣款式之一，更出現於《花邊教主》、《愛情合作社》等好萊塢作品中。現今除了經典的款式外，還衍生出具有免手提結構的Kellydo款式、防水帆布的手提包大衣等多種單品，延續包款開啟的優雅傳奇。

(中國時報)