時尚經典品 霸氣說當代

HERMES愛馬仕Kellyado系列Swift小牛皮背包搭配網狀羊毛編織背帶，25萬7500元。（HERMES提供）

友善列印
中國時報
報導
HERMES愛馬仕Kellycover系列Twillcoat帆布與Swift小牛皮拼接手提包保護套，8萬2900元。（HERMES提供）
演活《花邊教主》裡貴婦角色的凱莉魯瑟福（Kelly Rutherford），戲裡戲外都擁有具代表性的凱莉包款。（CFP提供）

（文接S1）　於1935年誕生的凱莉包，原名Sac a depeches，由HERMES家族中Robert Dumas操刀設計，相較於1930年代正盛行的裝飾風格，這只造型俐落方正的包款，引來當時不少時髦女性的關注，其中正包括尚未成為摩納哥王妃的好萊塢女星葛麗絲凱莉（Grace Kelly）。

凱莉當時預計演出導演希區考克的大片《抓賊計》（To Catch a Thief），該劇的服裝師Edith Head為她戲裡的富家女角色準備了大票時尚行頭，此一包款就在其中，且深獲凱莉的喜愛。不久當上王妃後，一張她以包款巧遮孕肚的雜誌照片，亦令這只包款聲名大噪，品牌於1977年將其改名為「凱莉」，以向一代時尚指標致敬。

而凱莉包也不負其明星光環，其不褪流行的優雅外型及身價，甚至吸引一群頗具投資眼光的貴婦入手，成為HERMES的長賣款式之一，更出現於《花邊教主》、《愛情合作社》等好萊塢作品中。現今除了經典的款式外，還衍生出具有免手提結構的Kellydo款式、防水帆布的手提包大衣等多種單品，延續包款開啟的優雅傳奇。

(中國時報)

Salvatore Ferragamo夢露鞋 一條彩虹路 通往LV帝國

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。