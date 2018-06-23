一條彩虹路 通往LV帝國

2018年06月23日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

Virgil Abloh以似童話中《綠野仙蹤》般的含意，為操刀的首個LV男裝系列，鋪出一條彩虹步道。（CFP）

穿上迷幻印花清透襯衫的模特，腳踩高筒球鞋，以不同過往的形象，迎向品牌未來的嶄新挑戰。（LV提供）

每個人都在期待Virgil Abloh操刀下的首季LOUIS VUITTON（簡稱LV）男裝，當台下蕾哈娜（Rihanna）、金卡達珊（Kim Kardashian）及男星井柏然、陳冠希等明星陣容，加入巴黎皇家宮殿（Palais Royale）樹蔭下萬頭鑽動的媒體、買家，就可知道這個出身伊利諾伊州的非裔創意總監，在當今時尚界中的影響力。

白色褲裝步向時尚奧茲帝國

染著彩虹色調的伸展台，在一群穿上不同顏色T恤的設計學生簇擁下，顯得格外愉悅，2019春夏男裝系列如稜鏡般，伴著明媚的日光下，折射出服裝中不同的色彩。Abloh在接受外媒訪問時表示，他只創作有存在意義的東西，而對於一個由製造旅行皮具起家的品牌來說，服裝系列存在的意義即是跟實用性相關，縫滿口袋的不對襯剪裁背心或上衣，變成他合理說服千禧世代的語言。

對於一位領導巴黎高級時裝品牌的美國設計師來說，通往LV帝國的道路，就彷彿童話《綠野仙蹤》裡桃樂絲踏上的金磚大道一般。震而欲聾的現場樂團演奏聲中，模特自一系列白色褲裝開場，宛若象徵著Abloh的街頭品牌根基，適度的寬鬆輪廓，以多層次手法描繪了舒適穿搭為奢華帶出的諷刺感。而隨著大秀逐漸現身的紅寶石紅、錫人金屬色及花環綠單品，成了陪伴故事中主角的最好夥伴，迷幻的輕透布料和滿是罌粟花的圖騰，引領LV男人步向時尚的奧茲帝國。

包款掛塑料鏈條 帶來不平凡

對品牌舉足輕重的包款，則掛上粗大的塑料鏈條，穿插著以PVC材質打造的Keepall旅行袋，完成了他口中只需3％改變，即可為平凡帶來不平凡的精準比例，高筒球鞋、襯衫領片的缺角，亦似Abloh的個人簽名般獨特。

秀上發布的新聞稿裡，Abloh用字母A到Z的單字羅列下了心中想說的話，其中也包括他的格言：「好的風格往往令人不快。」2019春夏LV男裝系列，確實不像前任創意總監Kim Jones一手打造的瀟灑旅人形象，反倒可能更貼近Abloh所主理的Off-White一些，但對於少數領導巴黎高級時裝品牌的美國設計師來說，他已經以自己的詞彙改變了大眾眼中的奢華。

謝幕時，Abloh與導師兼摯友肯伊威斯特（Kanye West）在台旁相擁而泣，身為一個「局外人」的他，在巴黎這個異鄉，成功證明了他存在於LV的意義。

(中國時報)