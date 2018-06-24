金曲29th》徐佳瑩 陳奕迅封后擒王連奪2大獎

2018年06月24日 04:11 中國時報 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

第29屆金曲獎23日在台北小巨蛋舉行，10位國語男女歌手入圍者全員到齊，陳奕迅昨以《C’mon In~》專輯獲得最佳國語男歌手獎及年度專輯獎，眾望所歸；徐佳瑩則打敗勁敵張惠妹、彭佳慧等歌后拿下最佳國語女歌手，首度封后，並以《心裡學》專輯同時獲得最佳國語專輯獎，2人一連奪得2項最大獎，堪稱金曲夜大贏家，樂團茄子蛋和盧廣仲也分別拿到2個獎項。

陳奕迅拿下第3座歌王獎座，他上台時笑稱「其實我坐了很久，所以身體有點硬」，等他開口要致詞，時間已到被催著下台，他仍從容地說，「台灣的評審、音樂人、歌迷…都對我很好，我最應該做的事情是在台上很專心的、忠心的唱歌給大家聽。」他最後清唱專輯中的歌曲〈披風〉，以歌詞鼓勵其他音樂人「還有晴空」。徐佳瑩上台領女歌手獎前親吻男友比爾賈，在台上也謝謝男友，小倆口互動甜蜜。

盧廣仲魚仔 雙喜臨門

出道10年的盧廣仲，首次演出的電視劇《花甲男孩轉大人》獲好評，他為該劇作詞作曲的〈魚仔〉昨連獲最佳作曲人、年度歌曲獎，評審認為歌曲深具音樂深度與廣度。他上台領獎時，激動得以左手捧心，興奮心情不言而喻：「謝謝天上的外婆和阿嬤，我得獎了。」他說在寫歌路上，「最浪漫的事就是我喜歡的、你也喜歡。」

最佳台語男歌手由蕭煌奇奪得，是他人生第4座歌王獎座，他上台時表示自己心跳得很快，形容心情「揪爽」，自嘲自己看不見致詞時間倒數，「所以我要繼續講下去」，他開心說媽媽一定在電視機前看著，隔空對媽媽高喊：「阿母，妳兒子又得獎了。」最佳台語女歌手則是張艾莉，她上台致詞時哽咽謝謝家人及乾媽陳盈潔的支持。

最佳貢獻獎 頒給蘇芮

樂團茄子蛋以專輯《卡通人物》獲最佳台語專輯及最佳新人，團員在台下狂喜擁抱，主唱黃奇斌上台時以超溜的台語謝謝金曲獎肯定，讓觀眾留下深刻印象。最佳作詞人是大陸音樂創作人宋冬野，最佳演唱組合由頑童MJ116獲得，董事長樂團則奪得最佳樂團獎。

最佳貢獻獎由資深歌后蘇芮及去年過世的資深貝斯演奏家郭宗韶共同獲得。蘇芮表示，當年推出的《一樣的月光》專輯，月底滿35年，下半年計畫推出黑膠唱片。13日剛過生日的她，願望獻給歌壇，「我希望有更多新生代出來，用我最微薄的力量，看看還能為歌壇做些什麼。」大家好奇為何她不開演唱會？她坦言怕有無形壓力，尤其要迅速換衣服，「真是要我老命，除非你們讓我一套到底，我就開唱。」典禮由蕭敬騰主持，表現風趣幽默，深獲好評。

(中國時報)