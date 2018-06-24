台大醫院洗腎誤用自來水 新聞透視－危機處理不見SOP 龍頭淪恐龍

台大醫院驚爆洗腎機接錯管線，波及6病患疑釀1死。此為示意圖。 （本報資料照片）

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中國時報

台大醫院出了加護病房洗腎接錯管路大包，不但沒有第一時間對外主動說明，經媒體揭露後，才發出新聞稿，但內文避重就輕，連此事何時發生，到底多少人受害，都交代不清楚，只是一味強調病患的死亡與接錯管無關，也完全不見院內人士出面向外界說明，不僅態度傲慢，對危機處理完全不見SOP，台大醫界龍頭地位已淪為恐龍。

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台大醫院頂著國內白色巨塔桂冠，集各種國家資源寵愛於一身，在醫學臨床研究成就卓著的光環下，不僅無法正視自己的錯誤，與外界溝通也完全不及格。對台大來說，醫院危機處理已不是第一次，2001年8月，台大愛滋感染器捐事件，台大醫院大大的摔了一跌，當時台大僅派出發言人，也是到了傍晚才在台大醫院中庭說明，連個正式記者會也沒有，全案也如擠牙膏般，問到哪說到哪，完全沒有全盤清楚說明的準備，在各界壓力下，事隔多日，台大院長才出面道歉。

由此次事件台大的反應來看，台大完全沒有從中汲取教訓，更不用說建立危機處理SOP。事關人命，姑且不論有無關連，畢竟出現了疏失，就應勇於面對，但台大不僅完全沒有人說出面說明，連新聞稿也是七零八落、避重就輕，對整件事的來龍去脈完全沒有交代。台大的駝鳥態度與新聞稿字裏行間一再宣稱如何的勇於檢討負責，形成強烈的對比。

醫者父母心，醫術再怎麼高明，心裏沒有病患也是枉然。台大醫院在社會上有其地位與扮演的角色，內心沒有民眾、不勤於與社會溝通，再高的醫學成就，更添諷刺。遺憾的是，台大躲在自己的白色巨塔內，不敢面對錯誤，是心虛？還是真相如此不可告人？

(中國時報)

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