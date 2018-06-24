醫界直言 病人收太多遲早會出錯

2018年06月24日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

台大醫院發生加護病房洗腎接錯管線，腎臟科醫師表示，加護病房床頭有二個水源，一個接RO水，一個接自來水，看似簡單，但真忙起來，若加上護理人員經驗不夠，真的會出錯，加護病房護理人員由於要值大夜班，現在年輕護理人員都不喜歡，流動性大，經驗也就相對不足，這不是只有台大，各醫院都面臨同 樣問題；而醫界人士更指出，台大出包主因就是病人收太多，加上管理不善，出錯是遲早的事。

一位資深腎臟科醫師指出，加護病房資深護理師離職率一直都很高，年輕資淺的被迫上陣，加護病房多是重症病患，一忙起來、手忙腳亂，很容易就弄錯；有些醫院為了預防錯誤，會做防災裝置，也就是洗腎機抽水接頭的規格，只能接RO管頭，若誤接自來水，接頭會接不上，如果醫院沒有做防災裝置，就只能靠人員的素質及平日訓練，此時再遇上護理人員經驗不夠，難保不會出事情。

台灣社區醫院協會理事長謝武吉則表示，台大醫院是國家級的醫院，每年名列最賺錢醫院排行前一、二名，這次出包，他覺得匪夷所思，加護病房的管線真有複雜到會搞錯？關鍵就在於台大醫院收治太多病人，醫護人員疲於奔命，最後只能隨便草率做一做，洗腎管線就接錯了。

謝武吉進一步質疑，台大加護病房為病房洗腎時，是否有腎臟專科醫師在場？是否由有洗腎執照的護理師執行？還是由技工或者一般護理師操作接管？這些疑點，台大醫院應該出來說清楚、講明白，給社會大眾一個交代。

謝武吉強調，這也反應病患到大醫院洗腎品質不一定好，國內分級醫療沒做好，病患都往大醫院跑，不僅擠垮了台大醫護人員，病患也受害。

他相信，這些問題不是今天才發生，而是由來已久，難道衛福部過去的醫院評鑑是做假的，未能防患於未然。

(中國時報)