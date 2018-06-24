金曲29th》徐佳瑩奪歌后奔放擁吻男友 陳奕迅3度封王 紀錄追平殷正洋

徐佳瑩昨獲最佳國語女歌手獎時，她和男友比爾賈深情擁吻。（翻攝自台視）

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中國時報
陳奕迅（左）和徐佳瑩分別抱走最佳國語男、女歌手獎。
金曲獎得獎名單

第29屆金曲獎頒獎典禮23日在台北小巨蛋舉行，陳奕迅（Eason）今年以《C’mon In～》9度入圍、3度拿下最佳國語男歌手大獎，打平殷正洋3次封王紀錄，意義凡非；他昨一上台直呼緊張：「台灣金曲獎評審，一直對陳奕迅有非常多的厚愛，台灣的歌手、音樂人及唱片公司每個人都對我很好，所以我最應該做的事，是在舞台上很專心、很忠心地唱給大家聽！」而金曲歌后則由徐佳瑩奪下，她當場與坐在身後的男友比爾賈擁吻，大放閃光。

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陳奕迅昨走紅毯受訪直言心情輕鬆，「以前（入圍）比較緊張，有過（經驗）所以不緊張了，而且昨天到台灣吃了火鍋已經很滿足，唯一覺得困惑的是為何竇靖童沒有入圍，是沒報名嗎？她的專輯很厲害。」

他上台後興奮握住獎座，拿出手機拍下獎座照片，「其實我有點緊張，坐很久、身體有點硬，不好意思，我是長輩來的！我知道我很久沒開演唱會，現在在想一個很好的表演給大家。」特別感謝經紀人及唱片公司環球音樂一路幫忙，隨後獻唱〈披風〉，並一連兩次90度鞠躬，相當興奮。

比爾賈回敬大愛心

本屆最佳國語女歌手由徐佳瑩（Lala）奪得，她以專輯《心裡學》打敗張惠妹（阿妹）、彭佳慧等勁敵，得獎當下，她在台下難掩興奮情緒，與男友比爾賈熱情擁吻，她從去年歌后、也是好友的艾怡良手中拿到歌后獎座，她表示感謝金曲獎的評審們，這個獎座對她來說是很大的鼓勵。

她得到獎彷彿鬆一口氣，她還突然說：「我肚子好餓。」最後她也感謝父母、家人及男友，而她的男友也用雙手比大愛心，在台下向她示愛，十分甜蜜。

Lala曾獲金曲新人，且今年第3度入圍歌后，昨終於封后、還拿到最佳國語專輯大獎，她表示接連獲獎，相當意外。而她在台下與男友二度熱吻，「當下是情不自禁，靈魂出竅了，在重要的情況下，不免想要跟重要的人有一些互動。」她並打趣說：「（熱吻）不知道是好是壞？別人會不會想說這個女的也太奔放。」

(中國時報)

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