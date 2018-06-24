蘇芮：一輩子把一件事做好

蘇芮昨獲金曲獎特別貢獻獎，她在台上感性發表得獎感言。

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中國時報
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特別貢獻獎由資深歌后蘇芮及去年過世的資深貝斯演奏家郭宗韶共同獲得。蘇芮縱橫歌壇50多年，唱紅無數金曲，今年特別表揚她對歌唱的貢獻，昨是她暌違4年再度出席盛會。蘇芮上台領獎時，台下全場觀禮人及入圍者起立大合唱她的經典歌曲〈一樣的月光〉副歌，齊向傳奇天后致敬。

66歲的蘇芮在台上說：「太感動了，我愛你們，這個獎其實是所有我的音樂夥伴還有工作夥伴共同擁有的，希望喜愛音樂的朋友能夠繼續為你們的理想和夢想奮鬥，不要被現實低頭，我的心和你們一樣存在。」她在後台受訪時說，會講這句「我的心和你們一樣存在」，主要希望鼓勵喜愛音樂的朋友繼續努力。

兩岸許多歌唱節目力邀蘇芮當評審都被拒絕，她昨解釋，認為評審這工作應該由製作人、作詞、作曲這些更專業音樂人擔任，「我15歲就開始唱歌，一輩子能把一件事做好就OK。」也提到多年來沒再推出新專輯，是因為沒有人為她再量身訂作歌曲，「自己感動的歌，才能感動歌迷。」

蘇芮先前常在大陸商演，前年卻突然休息1年半，直到去年11月才開始接活動，她說當時鼻子感染，也發現有胃食道逆流和脊椎問題，但現在都已治癒。許多歌迷期待她開演唱會，她也接到不少邀約，但她謙稱自己有點懶又怕有無形壓力，至今還沒做好心理準備。

她和前夫生的兒子已27歲，笑言很想抱孫子，兒子最快明年結婚，目前在高中擔任數學老師，她自己身邊沒伴，每天在家看看花草，生活過得愜意、隨興，她崇尚自然，連現在最流行的醫美都沒嘗試，「我到現在還是這副德性」，說完還用手指比自己臉上的魚尾紋。

(中國時報)

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