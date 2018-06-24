新科歌王歹勢拿了很多東西走 徐佳瑩雙獎金捐浪浪

2018年06月24日 04:11 中國時報 潘鈺楨 、 林淑娟 報導

金曲獎最佳年度專輯、最佳國語專輯兩項大獎，分別由陳奕迅的《C'mon In～》以及徐佳瑩的《心裡學》獲得。陳奕迅繼拿下男歌手後二度上台，揪製作人Jerald Chen一起領獎，他非常想多說點話，但是又不好意思多耽誤時間：「啊！又超時了…我會在演唱會補給你們的。」

陳奕迅表示：「不好意思沒做什麼，拿了很多東西走。希望再次回來這個舞台，是實實在在唱歌給大家聽。」製作專輯與編曲的Jerald Chen則感謝評審：「我中文講不好，謝謝金曲獎，謝謝你們給我的鼓勵，謝謝家人與所有的歌迷。」

今年共19張專輯角逐年度專輯獎項，競爭最為激烈，陳奕迅的《C’mon In～》能擊敗張惠妹的《偷故事的人》、林俊傑的《偉大的渺小》…等勁敵勝出，評審認為，專輯在創造流行與藝術兼具的可能，具高度工藝價值。

而徐佳瑩的《心裡學》獲最佳國語專輯獎，她第一時間驚嚇到嘴形「O」了很久，男友比爾賈也繼嘴對嘴親吻恭喜她封后後，再親吻她臉頰、額頭！徐佳瑩說，會把兩座獎項的獎金都捐給流浪動物保護機構，「盡我所能做一個對社會有用的人」！

徐佳瑩向評審三鞠躬，坦言真的很像一場夢，因為跟她一起入圍的歌手都太優秀太厲害了！得獎除了讓她感謝與感動，也印證她所有堅持都是對的。她再度感謝家人、同事、好朋友及歌迷，更感謝身處在這個美好的音樂環境，因為她真的很「走心」在製作《心裡學》，即使過程中想逃避，但愈往心裡去愈發現音樂對她有多重要，這塊是她不能輕易妥協放棄的。

(中國時報)