國銀西進大賺 新南向敗陣

2018年06月24日 04:11 中國時報 楊家鑫 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

金管會發布國銀海外獲利達151億元，其中大陸香港占88億元打敗新南向。圖為台銀上海嘉定支行營業櫃檯。（中央社）

政府新南向政策今年滿2年，金管會此前公布本年首季國銀海外獲利達151億元，其中大陸香港占88億元，新南向18國僅占28.3億。對此，民進黨立委郭正亮受訪時表示，可見台灣國銀到香港、大陸投資較能掌握利基。政府在東南亞根本幫不上忙，台商只能自力更生。

陸港占海外獲利近6成

金管會此前公布107年第1季本國銀行海外機構獲利達151億元，其中來自香港70億、大陸18億，合計88億元；而新南向18國獲利28.3億，扣掉新加坡獲利9億，僅有19.3億元。

對此，民進黨立委郭正亮表示，台灣國銀到香港、大陸投資確實較能掌握利基。除了新加坡、馬來西亞，其他東南亞國家金融管制都較為嚴格，台灣的銀行想擠進去難度很大，且當地大型融資業務也往往只跟有邦交的陸日等國銀行合作，台灣既沒有邦交，銀行規模也不夠大，怎樣都輪不到。

政策須了解產業需求

國民黨立委江啟臣表示，政府雖然有自己想要推動的政策，但如果無法看清世界經濟格局，或是與業者能獲利的市場背道而行，推動的這個政策就會事倍功半。

值得注意的是，金管會公布2017年大陸台商投資利益匯回1015億，較近年平均350億，暴增近3倍，創歷年新高，值得關注。

國民黨立委許毓仁也表示，從金管會數字，明顯呈現出新南向政策的挫敗，特別在金融方面，新南向面對的不是單一市場，而是好幾個分散的國家，且每個國家有不同的商業環境和金融尺度，施行上有困難。

兩岸關係應互利互補

不過，淡江大學東協研究中心主任林若雩表示，金融業前期投資回報本來就不快，甚至有前10年都虧損的情況，短短2年時間很難下定論。台商不要以為會有立竿見影的效果，必須有放長線釣大魚的心理準備。

她說，兩岸並非零和競爭，相信雙方可以找到合作互補的方式；許毓仁建議兩岸關係即便目前政治上有很多阻礙，但為了商業上的生存，商人還是會看風向，否則會拖累台灣整體經濟，所以政策上還是要創造兩岸可以和平發展互利的空間。

(中國時報)