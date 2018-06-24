首選西進 前5月投資大增

2018年06月24日 04:11 中國時報 藍孝威 、 黃有容 ／北京台北連線報導 ／北京台北連線報導

蔡英文政府力推「新南向」政策逾2年，但陸委會台商張老師黃致傑觀察，他輔導過的台商裡，赴大陸就業、創業的台青人數愈來愈多，配合新南向的企業則寥寥無幾。他直指，重點就在兩岸的語言和文化相通，而東南亞國家的水電供應、政策落實、司法審判等，普遍落後於大陸，目前台商仍以西進大陸為第一選擇。

根據經濟部投審會統計，今年前5月對陸投資金額達35.3億美元，占了總海外投資金額超過5成，和去年同期相比，成長了27%，顯示近2年來儘管政府力推新南向，但西進仍是台商最愛。

中國人民大學法學碩士、台商張老師黃致傑比喻，「如果有2位美麗女性在您面前，一位菲律賓女子，一位大陸女子，您更願意和誰展開交往？」

黃致傑說，一般男性都會選擇會說中文的女性，因為可以直接溝通，不用透過翻譯。同理可證，台商要赴何處投資，語言和文化會是第一考量，同樣會說中文、源自中華文化的大陸，是台商的優先選擇。

黃致傑觀察，近年赴大陸求學、就業、創業的台灣青年愈來愈多，整批人才向大陸輸出，尤其在今年呈現爆炸式增長，而這樣的趨勢未來只會多、不會少。「反觀東南亞，蔡政府已力推2年新南向政策，但至尚未出現類似的熱潮。」

不過，黃致傑也注意到大陸日前對台灣、美國、日本的苯乙烯課徵反傾銷稅3.8％至4.3％，由於化工原料的利潤高，短期內似乎看不到太大影響，但課徵反傾銷稅的意義在於，大陸可能會藉此手段，迫使台商為了壓低稅負成本，乾脆收掉台灣的生產線，轉移至大陸設廠，如此一來，對台灣的汽車零件、機械製造業來說，都是負面消息，也因此也不排除再出現一波西進潮。

(中國時報)