另起爐灶 徒增台前景變數

2018年06月24日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

大陸近來大力對外開放金融領域，大陸國台辦公布的《惠台31條措施》，就包含許多對台商放寬金融業務的辦法。對此，民進黨立法委員郭正亮表示，相較其他國家，大陸先天的語言優勢，使台灣金融業在比較不需要資金規模的證券、期貨、保險經紀代理等方面具備競爭利基，成為西進誘因。

他說，台灣不可能繞開大陸崛起的壓力，若認為可以依賴美、日或東南亞「另起爐灶」，台灣經濟與前途，恐怕只會遭遇更多不測。

大陸此前推出《惠台31條措施》，其中包括擴大兩岸金融開放與合作，使台灣金融業商機大增。郭正亮受訪時指出，這不只針對台灣，而是向全世界開放，未來大陸開放程度將僅次於新加坡。台灣金融業雖然規模小，但在比較不需要資金規模的證券、期貨、保險經紀代理等業務，就比較有機會。

郭正亮表示，吸引金融業者西進的誘因，除了大陸市場規模龐大、保險滲透率低外，語言文化相同，使台灣能夠迅速發展分公司。語言優勢是最根本的，所以台灣在東南亞投資最多的就是新加坡，原因也是新加坡講中文，其次是有20％華人的馬來西亞。

至於隨大陸政策鼓勵台資企業在陸上市，是否會有更多台企被吸引？郭正亮表示，大陸股市本益比高，台商早就想赴陸IPO，以前台企每年在大陸上市2、3家，隨著政策開放，明年開始，每年應有5到10家。

平心而論，台灣經濟陷入困境，是一般民眾都能察覺得到的，時至今日，兩岸關係影響台灣經濟的能力越來越大，但台灣島又不能移動，這意味著台灣永遠繞不開大陸崛起的壓力，若一面倒向美國，自認為可以依賴美日或東南亞「另起爐灶」，台灣經濟與前途恐怕只會遭遇更多不測。

(中國時報)