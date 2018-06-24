菊轟白色力量 姚批柯打房貸牌

民進黨台北市長參選人姚文智（右）23日舉辦首場造勢晚會，陳菊（左）壓軸助講，互相擁抱。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智23日舉辦首場大型造勢晚會，黨籍立委、市議員齊聚站台，主辦單位號稱湧入1.5萬群眾，但從空拍畫面顯示，實際人數與1.5萬似有不小落差。面對綠營重現大團結造勢，台北市長柯文哲暗諷說，「是不是可以用比較現代化的方式進行？」

柯諷綠砸錢辦晚會

姚文智昨晚舉辦綠營首場大型造勢晚會，28名民進黨立委、28名民進黨台北市議員與參選人現身力挺，總統府秘書長陳菊也在壓軸演說強調，白色力量越來越讓人民失望，這時候民進黨要承擔歷史責任，如果大家對民進黨推動的改革有不滿，我們一定會認真反省努力，但這次選舉拜託大家站出來支持姚文智。

對於姚文智幾乎傾民進黨上下舉辦造勢晚會，柯文哲昨受訪時狠酸，大型活動很花錢，應該想想是不是可以用比較現代的方式競選，且適逢金曲獎頒獎典禮，「造勢活動有無效果，事後才知道。」

陳佩琪上臉書護尪　　柯文哲另在臉書PO文宣布，已拿自家房子抵押貸款2000萬元。柯說，2014年選舉主軸是要改變台灣政治文化，沒有插旗、沒有宣傳車、不買業配，甚至提前停止募款，這次仍選擇進步的方向前進，一樣把年底選舉當成改變政治文化的社會運動。

柯表示，2000萬貸款將用於人事及雜支，文宣與活動則以群眾募資方式，會事先公布計畫與預算，讓贊助者先了解錢會用在哪，選舉過後再由1票30元的選舉補助款償貸，「選舉不應該只是請客吃飯與搖旗吶喊」，盼藉由壓低支出，讓台灣有光明的未來。

對於柯文哲拿房子貸款2000萬元競選，姚文智辦公室發布新聞稿，質疑原本房貸3000萬元，為什麼憑空消失？不過，看到姚辦新聞稿後，先前才因名嘴質疑財務狀況，一狀告上法院的柯妻陳佩琪隨即親上火線，在臉書說明房貸、還款狀況，還酸說「有人有錢辦（造勢），活絡選舉經濟也無妨，只要對外交代清楚錢從何來就行了。」

(中國時報)

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