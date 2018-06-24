首度合體造勢 蔣萬安挺丁守中

2018年06月24日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰逼近，國民黨台北市長參選人丁守中昨日上午首度與黨內人氣王、立委蔣萬安同台，一同出席國民黨大同區黨員慶生園遊會，丁當場宣布將由蔣萬安在內所有藍營立委擔任競選團隊副主委，藉此營造團結氣勢；面對對手姚文智晚間舉辦大型造勢晚會，丁也與兩位前任市長馬英九、郝龍斌同場暢談市政，較勁意味濃厚。

丁與馬、郝暢談市政

由於丁曾計畫邀蔣加入競選團隊，盼借助高人氣拉抬選情，但蔣以「職務不重要」四兩撥千金，還說自己立委工作已經過於繁忙而婉拒，也因此傳出若丁落選，蔣將接棒選下屆台北市長，更使2人關係備受矚目。

藍營昨於蔣渭水公園舉辦黨員慶生園遊會，副主席郝龍斌、北市黨部主任委員黃呂錦茹皆出席力挺丁守中，蔣萬安也現身支持，頗有破除不合傳言的味道。

藍委全是團隊副主委

丁守中表示，2人早已談過由蔣擔任競選總部副主委一事，且所有現任立委也都是副主委，至於競選總幹事一職，各方推薦許多人選，但需待適當時機、徵詢完大家意見後，才會對外公布競選幹部名單。

另引發關注的是，昨日活動選在蔣渭水紀念公園舉行，因台北市長柯文哲自詡繼承蔣渭水遺志，上屆選舉也是在該地宣布參選市長，此舉被質疑公然向柯嗆聲。不過，丁守中態度低調否認，並強調場地由主辦方決定，完全沒有要製造對立或挑釁的意思。

對於綠營姚文智舉辦大型造勢晚會，丁守中坦言，國民黨現在財力不如執政的民進黨，綠營在地方上又有許多議員、里長幫忙，相信對聲勢有拉抬效果，目前自己僅透過辦理黨員慶生會、勤走菜市場等匯聚支持者，一步一腳印面對挑戰。

不過，丁陣營輸人不輸陣，昨晚在南港福天宮邀請下，和兩位前市長馬英九、郝龍斌合體，同台出席駐駕典禮，另外國民黨市黨部主委黃呂錦茹、港湖區議員也都在場。據透露，3人約晚間8點半到場，9時許拜拜，中間大約有半個多小時都在休息室聊天，氣氛還算熱絡，兩位前市長也與丁守中談過去政績，如1999市民熱線、都更案、YouBike等。

(中國時報)