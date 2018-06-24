年改免破產… 扁酸蔡言之過早

2018年06月24日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

軍人年改日前通過後，前總統陳水扁昨透過「新勇哥物語」指出，官股銀行13％優存可以調降為6％，軍公教的18％為什麼不能也調降成6％，非歸零不可？如果軍公教18％要歸零，公股銀行何以要留6％的尾巴？這樣標準不一，難怪有人不服！

扁近期持續透過臉書「新勇哥物語」表達對政治的看法。昨日，他化身勇哥感概地說，1年前的5月19日，他在凱達格蘭基金會感恩餐會表達三點感謝，其中第二點就是感謝軍公教，結果阿扁被「小英之友」罵到不行，說阿扁反年金改革，如今蔡總統也跟阿扁說相同的話，卻有兩樣情，「阿扁對軍公教說感謝的話反被議處，不勝感慨系之！」

扁還在物語中質疑，2年前，年改勢在必行，說是政府財政困難；2年後，蔡總統說目前台灣的經濟是20年來最好狀態，是否有點矛盾？「何況政府還有錢拿出8800億元來推動前瞻計畫呢！年改究竟是為了財政理由還是分配正義的原因？」

陳水扁還指出，蔡英文說「年金破產成為歷史名詞」，但他認為年改是歷史留下來的政治問題，也是社會問題；政治問題要用政治智慧、政治解決。如果以為通過一部法律就能保證年金破產成歷史名詞，或讓台灣建立「世世代代領得到，長長久久領到老」的新年金制度，言之尚早。

陳水扁還提到，行政院長賴清德在臉書表示「未來軍人退輔基金財務可維持30年穩健運作」，但他質疑，「那過了30年呢？年金會不會破產？還能世世代代、長長久久領得到、領到老嗎？」

扁還指出，政府推動軍公教年改，擴及公股銀行13％優惠存款利率的改革。行政院將正式核定公股銀行13％改革方案，分6年調降為6％。問題是官股銀行13％優存可以調降為6％，而軍公教的18％為什麼不能降為6％，非歸零不可？如果軍公教18％要歸零，公股銀行何以留6％的尾巴？標準不一，難怪有人不服！

(中國時報)