財部澄清 公銀優存比照軍公教調降

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中國時報
／台北報導

前總統陳水扁昨日在「新勇哥物語」中談到軍公教年改，批公銀優存是分6年調降到6％，公務人員優存利率直接歸零，「標準不一」；對此，財政部次長蘇建榮表示，公務員若選支領一次退休金，同樣是調降到6％，公銀是參考軍公教方案修改。

公股銀行現行的優存方案，在職員工在48萬元額度內，有13％優存利率，退休員工的退休金在500萬元內額度，也有13％優存利率；而由財政部規畫、行政院將正式核定的公銀優存改革方案內容，最低保障金額相應的本金維持13％利率計息，超出最低保障金額相應本金的部分，將比照公務人員分6年逐年降至6％。

蘇建榮指出，公務人員年改在優存比例部分，分為「月退」和「一次領」兩種方案，退休公務員如果選擇按月領退休金，那麼自2018年7月1日至2010年12月31日止，優存利率為9％，2021年起降至0％；但如選一次領退休金加公保養老給付，從2018年7月1日起到2025年，優存就是逐年調降到6％。蘇建榮說，目前待核定的公銀優存利率改革方案，從13％逐年調為6％，就是依據公務員方式，兩者沒不同。

台銀工會理事長陳俊雄表示，由於公股銀行本來就沒有「按月領」，只有「一次領」，所以比照公務員年改的優存調降方式修改，「一次領」就是逐年調降至6％，和公務人員「按月領」優存歸零的方案不同。台銀工會21日指出，改革方案不合理。

(中國時報)

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