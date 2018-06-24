李登輝沖繩行 沒與安倍接觸

95歲高齡的前總統李登輝應日本沖繩縣（琉球）那霸市日本台灣和平基金會邀請訪問沖繩，23日參加該基金會和日本李友會在糸滿市合辦的晚宴。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

95歲高齡的前總統李登輝應日本沖繩縣（琉球）那霸市日本台灣和平基金會邀請訪問沖繩，23日參加該基金會和日本李友會在糸滿市合辦的晚宴。李登輝與日本首相安倍晉三是否碰面，引起揣測。不過，據《產經新聞》報導，安倍身邊的人表示，安倍和李登輝完全沒接觸，只是兩人的所在位置離得很近而已。

李登輝在晚宴上的演講，特別針對台海安全表示，大陸在和平安定的環境中崛起，非但無法對區域的安定與和平做出貢獻，一貫的霸權心態也已經毫不避諱展露無疑，也可說是目前整個亞洲最不安定的因素。

李登輝說，日本與台灣需要互相溝通對大陸的戰略，具體來說，就是怎麼合作對抗大陸在東海與南海的非法活動，怎麼與大陸確立務實的經濟關係，怎麼推動台日間的軍事交流。

沖繩在二次大戰末期發生慘烈陸上戰役，造成逾20萬人死亡，23日是這場戰役屆滿73年的紀念日。李登輝預計24日出席沖繩島戰役台灣人陣亡者慰靈碑揭碑儀式並發表演說，晚間出席琉球台僑總會晚宴，25日中午返台。

1945年二戰末期沖繩戰役時，有許多台灣人戰死，沖繩「和平祈念公園」的石碑上，刻有34位台灣人的名字，2016年並建造「台灣之塔」，這次設立的紀念碑刻有李登輝題字的「為國作見證」。

(中國時報)

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