軌道建設畫虎爛 6成5延宕

2018年06月24日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

前瞻計畫去年7月在立院通過，將編列4200億投入興建軌道運具。但立法院預算中心調查發現，2016年底前，交通部推動28項軌道運具建設，有多達18項興建計畫遭修正，其中有計畫修正3次以上，甚至直接暫停，形同64.29％工程延宕，追加工程經費跟著大幅爆增，已成財政黑洞。

去年政府準備啟動前瞻計畫時，北市長柯文哲曾以基隆輕軌工程提出質疑說，終點站、路線都還不確定，可行評估也沒做，就先匡列82億元，將來要改計畫，很顯然就是追加預算，財務就亂了。

台鐵逾半修正或喊停

如今，從立院預算中心所做的「交通部105年度單位決算評估報告」可發現，柯文哲所說的只是冰山一角；因為，全台軌道運輸計畫修正及工程進度延宕幾乎已成常態。

其中，交通部在2016年規畫辦理14項台鐵建設計畫，及14項捷運建設計畫，而台鐵建設計畫中的14項工程，除有1項計畫已暫停執行，有7項計畫辦理修正，計畫修正與暫停比率高達57.14％。

而計畫修正2次以上的台鐵建設計畫3項工程，多以展延計畫期程為主。預算中心舉例，像是「高雄-屏東潮州」鐵路捷運化興建計畫的3次修正均是因為辦理工程期程展延，但也讓原訂2010年6月完成的工程，大幅延宕長達7年，到去年9月才完成。

台中捷運總經費翻倍

至於14項捷運建設計畫中，有10項計畫辦理修正，計畫變更比率高達71.43％；其中有6項工程更是已變更計畫2次以上，且多是同時展延工期與調高計畫總經費。

預算中心舉例，桃園機場捷運2004年3月核定，經2次計畫修正後，總經費由935.65億元調高為1138.5億元，增加202.85億元，完工期程也從原訂2013年2月全線達成商業運轉，展延至去年完工營運。

預算中心也點名，台中捷運烏日文心北屯線工程在2004年11月就核定，原規畫總經費287.35億元，預計2011年完工。但經2次計畫修正後，工期展延至2022年，總工程經費跟著大幅調高至593.37億元，擴增306.02億元，預算成長1.06倍。

抗爭不斷工程發包遲

另外，預算中心也發現，高達半數的捷運建設計畫預算執行率未達8成，除了桃園捷運綠線、台北捷運三鶯線及安坑線外，其餘的台中捷運烏日文心北屯線、機場捷運延伸至中壢火車站、高雄環狀輕軌均至少連3年執行率偏低，北捷信義東延段執行率更僅1成5。

預算中心表示，軌道建設計畫修正或預算執行率欠佳，主因多為建設用地取得引發民眾抗爭、工程發包延遲、承包商執行能力不足與修正路線所致，交通部應改善軌道建設計畫規畫與工程執行控管，未來才能順利推動重大交通建設。

(中國時報)