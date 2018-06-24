重建財政紀律 刻不容緩

2018年06月24日 04:10 中國時報 鄭 舲

前瞻基礎建設計畫去年7月在朝野衝突中強行通過，高達8800億的預算中，近半數都投入軌道建設。但看到立法院預算中心近日提出的報告顯示，軌道建設的執行率普遍不佳。在過去交通建設都難做好的情況下，政府卻又倉皇加碼，投入超過4000億蓋軌道，讓人不免懷疑，這些高額支票要多久才能兌現？

前瞻計畫在審查時就爭議重重，其中投入超過4000億興建軌道建設更被高度質疑，外界多認為是為選舉綁樁。尤其交通部在短短幾個月中，就選出38條路線，是否考量國家人口、經濟、社會等面向全面評估，令人懷疑。

台北市長柯文哲去年為了基隆輕軌議題，也曾跟交通部「槓上」。柯文哲認為一般都是先編計畫，才編預算，但基隆輕軌竟然連終點站、路線都還不確定，可行評估還沒有做，就先匡列82億元，這就是為什麼他對前瞻軌道建設這麼有意見。

在計畫尚未完善時，就提前設定補助對象、匡列金額，難怪會被人認為是「綁樁」。且一個地方有沒有軌道建設的需求、需求量大小應是關鍵問題，如果沒有經過審慎評估，難保不會出現「蚊子捷運」的現象，形同舉債把錢投到水裡。

再看到立法院預算中心的報告，交通部過去推動的交通建設，無論是台鐵或捷運，多次修正計畫導致工程延宕的情形十分普遍，甚至有工程可以延宕10年以上。居民盼了又盼，工期卻是一延再延，過程中因為修正計畫，預算必須追加，但通車期程始終遙遙無期，讓國家資源一點一滴被浪費。

雖然工期延宕有很多原因，例如土地取得爭議或工程發包問題，有時確實得花上不少時間處理；問題是，如果交通部還沒找到解決辦法，就急著砸錢繼續蓋軌道，倉皇推動計畫，就等著重演工程延宕、追加預算的老問題。

(中國時報)