諾魯難民送台就醫 防滯澳

2018年06月24日 04:10 中國時報 王嘉源 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

據香港東網23日引述澳洲媒體報導說，澳洲與台灣政府於去年9月祕密簽署諒解備忘錄，澳洲政府可把安置在諾魯共和國、有緊急醫療需要的難民，送到台灣治療。此舉旨在防止難民在澳洲接受治療後，乘機申請居留當地。

外交部指出，澳洲考量我國具有先進醫衛照護水準，及我國與諾魯多年的醫療合作經驗，去年9月與我簽署相關備忘錄，由台安醫院自今年1月起，協助現居於諾魯的難民及庇護尋求者，在急迫情形且在諾魯無法獲得及時的醫療診治情形下，可來台進行醫療照護。

澳洲費爾法克斯媒體集團（Fairfax Media）22日報導，自從澳洲與台灣簽署該份諒解備忘錄後，至今有5名難民送到台北治療。其中一名55歲伊朗婦女在台灣接受心臟手術後，已經返回諾魯共和國；一名63歲患有末期肺癌的阿富汗男子，則拒絕被轉往台灣接受安寧照護，堅持要前往澳洲。不過，澳洲聯邦法院本周接受一名30歲索馬利亞孕婦的理由，讓她在澳洲進行墮胎手術。

據香港東網指出，澳洲內政部發言人確認該份諒解備忘錄，承認數名難民曾送到台灣治療，並於完成後返回諾魯共和國。發言人強調，澳洲政府明確表示正接受「地區處理安排」的難民，不能在澳洲定居，而醫療轉移不能成為移居澳洲的途徑。不過，澳洲政府拒絕公開諒解備忘錄的內容，而簽署前已有超過400名難民，被送到澳洲本土治療。

對於這份祕密的諒解備忘錄，難民律師曼內（David Manne）批評，澳洲政府使用極端手法，逃避對難民的最基本義務。在野工黨批評內政部簽署祕密協議，但不反對把有需要的難民送到其他地區治療。報導指，澳洲政府曾尋求其他國家及地區協助或接受難民的醫療轉移，但最終只有台灣同意簽署有關協議。

(中國時報)