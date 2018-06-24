黨產會盯上 國軍英雄館恐停業

2018年06月24日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

不當黨產處理委員會傳出已把「中華民國軍人之友社」列為下一波調查重點，清查是否為國民黨附隨組織；未來軍友社一旦被裁定是附隨組織，軍友社旗下所屬的國軍英雄館、統一度假村等，可能都將面臨被迫暫停營業。

黨產會發言人施錦芳昨上午表示，黨產會在針對婦聯會進行不當黨產調查時，發現軍友社與婦聯會高度相關，經初步調查發現，婦聯會有80億元的勞軍捐流入軍友社；未來軍友社在全台的土地，包括國軍英雄館在內，也都會一併調查。

但施錦芳說，目前軍友社的財務資料，歷年來都是報給國防部，預決算在政府機關也滿清楚的；至於是否要辦理軍友社聽證會，及後續聽證方向，都還要看調查進度，目前不確定。

對此，軍友社祕書長曾有福回應，媒體報導的這筆80億元，是軍友社先前主動提供給黨產會的資料，這是1952年軍友社成立後，至1989年勞軍捐停止辦理的這段期間，流入軍友社的總額。

曾有福強調，他曾好幾次去見黨產會前主委顧立雄，當面說明軍友社組織、功能與運作，因為60年前的帳冊沒有很完整，加上會計規定就是只要保存10年，因此該給、能給的，軍友社都已提供，從來沒想要逃避。

曾有福說，軍友社的主管機關是國防部，因為屬於社團法人，內政部都會定期稽核，相關資料在內政部網站也都能查到。目前軍友社資產大約10億元，除維持本身營運，一年工商團體捐贈大約4000萬到6000萬的費用都直接用於部隊，包括全台各車站憲兵服務站，及國軍官兵因公傷亡慰問金等，都是軍友社在負責相關經費。

值得注意的是，由於國軍英雄館、統一度假村等均屬軍友社旗下單位，一旦被黨產會指為國民黨附隨組織，可能都將面臨被迫暫停營業的困境。

其中，台北國軍英雄館的早餐，只要130元就能吃到飽，從捷運西門站出來後只需走3分鐘即可抵達，不僅觀光客愛去，不少台北本地人也會前往飽餐一頓，但隨著蔡政府清查國民黨產，未來可能會畫下句點。

(中國時報)