財團法人可被政府買回？藍委力擋

2018年06月24日 04:10 中國時報 楊孟立 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

民進黨力推《財團法人法》，盼在臨時會三讀通過，但其中可把政府捐增成立、後來轉為民間管理的財團法人由政府買回的條款，因修法後座力驚人，已成為國民黨團極力擋下的關鍵條文。

此外，朝野目前對於宗教團體是否適用此法也存有歧見，但民進黨立委蔡易餘說，如果協商沒變化的話，就是按照委員會通過版本，將宗教團體排除在外。

此次財團法人法修法提到，曾經由政府捐贈而成，後期因民間捐贈提高而轉為民間性質的財團法人，政府可以編列預算捐贈補回差額回復為政府捐助之財團法人，遭外界質疑是政府要「買回」財團法人，例如蔣經國基金會、財團法人中技社都可能轉變為公法人，納入政府監控。

國民黨立委李彥秀說，過去政府捐助財團法人往往是因為希望透過外部組織，協助政府扮演部分職能，甚至進行政府不便出面的涉外事務，目前以補助或是捐助章程就可以達到一定的監督效果。若依照行政院版本通過，這些外部財團法人的官方色彩更加濃厚，在彈性上跟靈活度上都會降低，反而弱化了政府捐助財團法人的功能性。

藍委吳志揚則說，當時政府捐贈設立的很多公法人，事實上是為「拋磚引玉」，政府先出一筆錢把它養大，等民間有力量就讓民間運作。他說，如果是績效不好、有問題的財團法人，就應該讓它解散，不是把它奪回政府手中，否則若不懂運作，最後會讓財團法人成立目的喪失。

但綠委李俊俋強調，修法主要目的是為因應今年11月APG（亞太防制洗錢組織）評鑑，必須要處理洗錢防治相關法案。過去我們的財團法人規定不夠清楚，易產生洗錢的問題，修法之後有了明確規範，該怎麼處理就怎麼處理。

(中國時報)