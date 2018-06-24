紅魔勾魂 突尼西亞破膽

2018年06月24日 04:11 中國時報 盧品青 ／綜合報導 ／綜合報導

比利時隊長阿札下半場進球後振臂慶祝。（法新社）

G組老大比利時23日晚間對戰突尼西亞，擺出3-4-2-1陣型，仍由進球王「魔獸」盧卡庫擔任箭頭。突尼西亞改以均衡的4-3-3布陣。比利時開場就展開猛攻，上半場即踢進3球，最後以5比2大勝。

開賽第6分鐘，比利時邊鋒阿札在禁區邊緣被突尼西亞後衛尤瑟夫絆倒，這個犯規不巧發生在禁區線上，裁判宣判12碼極刑！阿札自己操刀罰球，巧妙騙過門將，從容將球踢進。第16分鐘，比利時箭頭盧卡庫在中路接獲隊友梅騰斯傳球，單刀攻至門前，當著對方後衛尤瑟夫與門將面前再下一城！

揚言痛宰對手 果然辦到

連失兩球的突尼西亞隨後獲得自由球機會，卡茲里從左方開出漂亮的一球，後衛布朗在第18分鐘於亂軍中頭槌破門！但是進球之後，布朗很快因為受傷被抬出場。上半場的傷停補時，盧卡庫再度攻至門前，一記巧妙挑射，球飛越了出擊防守的門將直接漂亮破門！助攻的就是賽前揚言要痛宰對手的中場穆尼爾，這也是盧卡庫跨場第4顆進球，追平了葡萄牙的C羅，並列本屆進球王。

連2場大勝 幾篤定晉級

下半場比利時仍未放鬆，邊鋒阿札第51分鐘從中路單刀突破兩名後衛，再挑球晃過對手門將，以精湛技巧攻進全場第4分！但是盧卡庫似乎腳踝不適，他與阿札都被換下場，兩人此役各踢進2球。

比賽末段，接替盧卡庫的巴舒亞伊與突尼西亞前鋒卡茲里在傷停補時皆各進1球，但已無關勝負。由於比利時大贏3球，在G組排名第1且淨勝球多達6球，除非最後慘敗給英格蘭，否則可以說確保了晉級16強的席位。突尼西亞踢得很慘烈，不僅中途下起大雨，失掉兩球的戰犯尤瑟夫與沙西也因受傷被抬出場。

(中國時報)