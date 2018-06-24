高牆難越 太極虎再吞敗

2018年06月24日 04:11 中國時報 蔡銘仁 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世足賽戰績及賽程

「太極虎」韓國力求開胡，23日與強敵墨西哥交鋒，大幅變陣拚進攻，儘管他們攻勢明顯比前役更多，但仍難突破墨西哥防線，墨西哥則把握住12碼罰球機會，第65分鐘「小豌豆」J.賀南德茲再踢進第2球。韓國球星孫興慜雖於補時階段打破鴨蛋，仍以1比2苦吞2連敗。

墨西哥首戰氣走衛冕者德國，韓國前一戰攻擊則完全被瑞典鎖死，整場竟0射正；加上原定先發左後衛朴柱昊受傷，這場變陣求突破，讓朱世鍾、文善民及金民友躍居先發；另把全能中場李在成位置前推，與孫興慜組成雙箭頭，希望讓主將孫興慜爆發攻擊力。

韓國做出變革，確實獲得更多攻門機會，但墨西哥防守固若金湯，韓國難越雷池一步。第23分鐘，韓國張賢秀被判手球犯規，給了墨西哥踢12碼罰球的機會；貝拉扛起重任，毫無懼色，瞄準中路為墨西哥踢進本場第1球，這也是他在世足首次進球。

韓國屢攻不下，但下半場第65分鐘，防線遭墨西哥突破。墨西哥漂亮的3人小組配合，直闖韓國球門前，賀南德茲接獲洛札諾傳球，一氣呵成射門破網，助墨西哥再下一城。這是賀南德茲國際賽第50顆進球，同時也是他在世足的第4顆進球。孫興慜補時階段終於攻破墨西哥大門，但為時已晚，只能眼看墨西哥拿下2連勝。

(中國時報)