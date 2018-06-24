蘿蔔看世足－國仇家恨 瑞士雙雄激情復仇

瑞士沙基里在終場前絕殺塞爾維亞，比出阿爾巴尼亞雙頭鷹的手勢慶祝。（美聯社）

友善列印
中國時報

俄羅斯世足賽23日出現本屆首場「逆轉勝」，瑞士球星沙基里對塞爾維亞攻入絕殺球還激情脫衣，哪怕這會讓他遭到裁判黃牌警告，而他與踢入遠射追平球的查卡，破門後都做出了阿爾巴尼亞雙頭鷹的慶祝手勢。

足球從來就不只是足球，世界盃更是如此。

2018俄羅斯世足瘋一夏
蘿蔔看世足專欄

沙基里和查卡都是科索沃裔的阿爾巴尼亞人。沙基里出生於科索沃的格尼拉內，4歲時被迫移居瑞士，後因內戰回不到自己的家園；查卡的父親則因抗議塞爾維亞軍事打壓科索沃獨立運動，遭到逮捕入獄3年，後也舉家移民瑞士。兩人後來都成為瑞士頂尖國腳，查卡的哥哥則選擇效力阿爾巴尼亞國家隊。

科索沃已於2008年獲聯合國承認獨立，但塞國並不接受，雙方關係依然緊張。碰巧瑞士與塞國本屆世足同組，沙基里這次世足出征前，曾在個人Instagram上po出左腳跟有瑞士國旗、右腳跟有科索沃國旗的戰靴照，「叫陣」意味不言可喻。

在這種國仇家恨的背景下，查卡和沙基里以進球和手勢來進行「難民的復仇」可以理解。儘管因為國際足總（FIFA）禁止比賽出現政治標語或符號，可能祭出罰款處分，他們也不以為意。

「這是他們人生的一部分，我能理解。」瑞士隊長林區史泰納選擇力挺隊友，「我和一位隊友的父親聊過，他是阿爾巴尼亞人，才了解這段歷史。這絕對不只是足球而已，戰爭讓他們顛沛流離，經歷過這一段，有這些舉動很正常。」

瑞士中場查卡在下半場以遠射破門追平比數，率先做出阿爾巴尼亞雙頭鷹的慶祝手勢。（美聯社）

同樣的2：1比分，不禁讓人想到1998世足賽的美國vs.伊朗，兩國自1979年的「伊朗人質事件」後關係緊張，美國還在「兩伊戰爭」支持伊拉克。結果伊朗球員賽前竟給美國隊遞上花束，兩隊以互相尊重的運動家精神完成那場比賽，伊朗最終拿下隊史世足首勝，堪稱典範。

用競賽來取代戰爭，原本就是運動比賽的理想。兩位瑞士國腳的舉動或許引發不同聲音，但他們能把這些額外的動力，轉化為場上的精彩進球，也讓全世界聽到他們想傳遞的想法，不正是世界盃的美妙之處？（作者為3屆世足轉播講評）

(中國時報)

紅魔勾魂 突尼西亞破
高牆難越 太極虎再吞敗
不爽教頭 梅西等7人要退出國家隊
叩關16強 藍武士乘勝追擊
叩關16強 藍武士乘勝追擊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。