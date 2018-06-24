蘿蔔看世足－國仇家恨 瑞士雙雄激情復仇

2018年06月24日 04:11 中國時報 李弘斌

俄羅斯世足賽23日出現本屆首場「逆轉勝」，瑞士球星沙基里對塞爾維亞攻入絕殺球還激情脫衣，哪怕這會讓他遭到裁判黃牌警告，而他與踢入遠射追平球的查卡，破門後都做出了阿爾巴尼亞雙頭鷹的慶祝手勢。

足球從來就不只是足球，世界盃更是如此。

沙基里和查卡都是科索沃裔的阿爾巴尼亞人。沙基里出生於科索沃的格尼拉內，4歲時被迫移居瑞士，後因內戰回不到自己的家園；查卡的父親則因抗議塞爾維亞軍事打壓科索沃獨立運動，遭到逮捕入獄3年，後也舉家移民瑞士。兩人後來都成為瑞士頂尖國腳，查卡的哥哥則選擇效力阿爾巴尼亞國家隊。

科索沃已於2008年獲聯合國承認獨立，但塞國並不接受，雙方關係依然緊張。碰巧瑞士與塞國本屆世足同組，沙基里這次世足出征前，曾在個人Instagram上po出左腳跟有瑞士國旗、右腳跟有科索沃國旗的戰靴照，「叫陣」意味不言可喻。

在這種國仇家恨的背景下，查卡和沙基里以進球和手勢來進行「難民的復仇」可以理解。儘管因為國際足總（FIFA）禁止比賽出現政治標語或符號，可能祭出罰款處分，他們也不以為意。

「這是他們人生的一部分，我能理解。」瑞士隊長林區史泰納選擇力挺隊友，「我和一位隊友的父親聊過，他是阿爾巴尼亞人，才了解這段歷史。這絕對不只是足球而已，戰爭讓他們顛沛流離，經歷過這一段，有這些舉動很正常。」

瑞士中場查卡在下半場以遠射破門追平比數，率先做出阿爾巴尼亞雙頭鷹的慶祝手勢。（美聯社）

同樣的2：1比分，不禁讓人想到1998世足賽的美國vs.伊朗，兩國自1979年的「伊朗人質事件」後關係緊張，美國還在「兩伊戰爭」支持伊拉克。結果伊朗球員賽前竟給美國隊遞上花束，兩隊以互相尊重的運動家精神完成那場比賽，伊朗最終拿下隊史世足首勝，堪稱典範。

用競賽來取代戰爭，原本就是運動比賽的理想。兩位瑞士國腳的舉動或許引發不同聲音，但他們能把這些額外的動力，轉化為場上的精彩進球，也讓全世界聽到他們想傳遞的想法，不正是世界盃的美妙之處？（作者為3屆世足轉播講評）

(中國時報)