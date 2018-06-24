「1所都不能漲」 反漲團體抗議！校長嘆 美1學分費比台1學期貴

反教育商品化聯盟23日到教育部抗議，重申反漲學雜費訴求，呼籲教育部應凍漲學雜費。 （中央社）

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中國時報
／台北報導

反漲團體昨日至教育部燒冥紙抗議調漲學費，還要求教育部「1所都不能漲」，最後僅2校通過調漲。申請調漲未過關的實踐大學校長陳振貴說，如今各種經費、成本都在上漲，如果申請學費調漲2％，學校可增加1000至2000萬元的收入，「沒有通過，也是在預料中」。

14大學學費凍漲 2校微調

昨日一早，反教育商品化聯盟等團體聚集在教育部大門前燒冥紙抗議，質疑教育部帶頭違反法規，包括未依照《專科以上學校學雜費收取辦法》公告調幅，只有發函各校通知調幅及送件截止日；且調漲計算公式有誤，沒有依照慣例的每人每月實質薪資計算調幅，造成基本調幅從1.85％到2.3％上升到2.05％到2.5％。

反教盟強調，「如果蔡政府真有心要改善青年貧窮化的處境，應該承諾3年內不調漲任何一所大學的學雜費，並立刻研議如何調降大學學雜費！」

這次14校未通過調漲，陳振貴說，如今各種經費、成本都在上漲，今年軍公教調薪3％，大學還有研究助理納保及兼任老師調高鐘點費，學校經營支出增加，大學學費卻不調漲。

陳振貴表示，美國南加州大學兩周前來訪問，該校1學分收費1800美元，約合新台幣5萬4000元，美國的生活成本超越台灣2到3倍，但美校1個學分費卻高於台校1學期學雜費，反映台灣低學雜費的情況，「不能漲學費，各校都非常辛苦。」

中興大學主任秘書陳德勛說，該校上次漲學費是13年前，審查後漲2％，預計可為學校帶來約1100萬元的收入，調漲的學雜費校方將「專款專用」，一定透明公開並與學生討論。

(中國時報)

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