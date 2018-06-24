全家盟怒吼 給大家適格的教育部長

2018年06月24日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蔡英文政府執意「拔管」引發社會強烈批評質疑，也導致2任教育部長接連請辭，至今仍無接任人選。全國家長團體聯盟暨各縣市家長團體23日在宜蘭縣舉行聯合記者會，以公開信呼籲蔡英文總統立即停止政治惡鬥及意識形態治國，給大家一個適格、適任的教育部長。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，台灣當前的教育亂象不斷，沒有最壞只有更壞；不知道還要壞到什麼時候。現在是透過公開信向蔡總統喊話，但到了逼不得已時也會走上街頭，展現出家長們的力量。

全國家長團體聯盟在「給蔡英文總統的公開信」中表示，台灣當前經濟困頓、政黨惡鬥、年輕人沒有出路、人才外流，國家基礎慢慢流失與淘空，讓家長們感到憂心且憤怒，執政黨專注政治追殺，無能也無意提治國良方；在野黨則無力監督及回應當前的施政亂象，造成「執政無能、在野無心、小老百姓無奈」的困境。

全家盟昨天聯合各縣市家長團體同聲發出怒吼，要求政府盡速選任適格的教育部長，放棄政治任命想法，回歸教育本質，讓教育體系可以早日正常運作，同時落實大學自主，尊重大學的專業及學術自由，讓高教體系得以自由的呼吸，為台灣學術界留下優質師資與人才。

全家盟也呼籲，教育部應具體落實聯合國2公約以及兒童權利公約，保障弱勢族群的就學權益，逐年提昇教育經費的預算額度，以學生最大利益為考量，政府也要拿出具體計畫，如何在人口數逐漸減少的趨勢下，持續努力保障學習的機會均等，不是草率地以經濟成本藉口任意地滅校減班，另對日益嚴重的校園毒品氾濫問題，政府更要立即提出具體有效的方法因應。

(中國時報)