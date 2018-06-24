應屆生就業 竹市47K全台最高薪

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中國時報
／台北報導

受惠於竹科光環，勞動部調查發現，105學年度、去年6月畢業的大專以上學歷畢業生，平均工資最高縣市為新竹市的4萬7055元，不但遠高於全國平均3萬3884元，更比台北市3萬5803元，整整多了1萬1252元，此外，新竹市博碩士平均薪資，也是全台第一。

畢業季已至，該到哪工作，成為畢業生重大抉擇。勞動部今年1月調查，105學年度大專以上學歷畢業生中，全時工作平均工資3萬3884元、博士學歷平均6萬7046元、碩士學歷平均4萬7689元、學士3萬114元、專科3萬1080元。

全台薪資水準最高的在新竹市，以105學年度畢業生看，平均薪資4萬7055元，博士學歷平均薪資7萬5630元，碩士5萬7644元。新竹縣平均薪資4萬元，博士學歷平均薪資7萬3723元、碩士5萬4572元。勞動部官員分析，新竹平均薪資較高，主要是受竹科產業成熟發展，高科技產業聚落帶動影響。

值得注意的是，竹科光環也向南延伸、照亮苗栗縣碩、博平均薪資，以105學年度博士學歷畢業生，平均薪資為6萬5730元、碩士畢業生4萬2657元。

另以六都來說，薪資水準最高是一般年輕人嚮往的台北市，105學年度畢業生平均薪資3萬5803元，博士學歷平均薪資6萬6400元、碩士為4萬9128元。六都薪資水準最低是台中市，105學年度畢業生平均薪資3萬136元，博士平均薪資5萬7209元、碩士4萬1049元。

另勞動部今年最新調查，以勞退新制提繳狀況來看，全台提繳家數50萬6671家、人數為662萬8025人，提繳工資3萬8305元，近3年工資成長率6.6％。人口集中的六都，以台中市工資成長率最高，為8.38％；成長率最低是桃園市，近3年工資成長率5.47％。

(中國時報)

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