逆齡馬哈地 不菸不酒小鳥胃

2018年06月24日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

下個月喜迎93歲大壽的馬來西亞首相馬哈地，上個月才打贏激烈的選戰，讓大馬變天，成為全世界最年長的民選領導人。一般人活到他這個年紀，多半已需要長照，但敦馬仍能掀起政治海嘯，令人好奇他是否有獨門的逆齡養生法。

醫生從政的馬哈地（暱稱敦馬或老馬）外表看起來只有七十多歲，而且思路敏捷、言詞犀利。傳聞他施打過胎盤素或幹細胞回春針，他否認注射過任何針劑，直言不抽菸、不喝酒、不多吃，凡事適度，才是他的健康長壽的祕訣。

節制飲食 只吃2湯匙飯

敦馬控制飲食，美食當前也不為所動，多年來他的體重一直維持在62至64公斤，「30年前買的衣服，現在還穿得下！」吃得簡單，食量也小，「通常菜單上的餐點我都會一分為二，與他人共享」。早餐一片麵包就夠了，晚餐只食用兩湯匙分量的米飯。

最近網路上瘋傳敦馬與妻子在家共進晚餐的照片。偌大的餐桌上擺著咖哩雞、蝦醬空心菜等家常菜，敦馬餐盤中的米飯份量約莫只有一個拳頭大，讓網友頻頻自我檢討。桌上擺了一管橙綠色相間的維他命發泡錠是另一個亮點。這個品牌的維他命後來熱銷到一度缺貨。

敦馬的飲食習慣深受母親影響。「我母親告訴我，覺得食物很美味的時候，就應該停止進食。」在讀醫科時，他體認到這段話是對的，「如果沒有節制，胃口只會愈來愈大，要瘦下來很困難」。他表示，自己是很自律的人，剛開始要「少吃」覺得很辛苦，但經過一段時間就習慣了。

討厭吃魚 牛肉飯成最愛

敦馬看過一篇研究說，吃進相對低熱量食物的猴子更長壽。他自嘲：「我可能就像猴子，但我不是百分百健康，我有心臟問題。」敦馬絕不放縱自己，只吃讓他足以維持日常活動的食物。

馬哈地討厭吃魚，但愛吃魚乾，也不喜歡蔬菜。他的夫人透露，敦馬不吃魚是因為他小時候，母親說吃魚會讓人變得不聰明，從此他就討厭吃魚，即使長大後知道這不是事實。

敦馬的早餐很簡單，他喜歡吃麵包抹柿子做成的果醬、雞蛋，或是麵包搭配隔夜的咖哩，再喝一杯加糖不加奶的咖啡；咖哩螃蟹、黑胡椒牛肉、牛肉飯等都是他的最愛。

益智健腦 多閱讀和寫作

2003年卸下首相職務後，馬哈地依然退而不休，「自從1954年我開始當醫生以來，每一個工作天都進辦公室。」他還建議大家要多閱讀和寫作，可以益智健腦。

(中國時報)