英女王愛嘗鮮 獨鍾巧克力蛋糕

2018年06月24日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

剛歡慶92歲官方生日的英國女王伊莉莎白二世登基66年期間，訪問過120多個國家，歷經13位首相，可謂「鐵打的女王，流水的首相」。女王每次露面都精神矍鑠，歲月沒有在她身上留下太多滄桑痕跡。

縱使家族有長壽基因，女王仍克制口腹之慾。英國王室前御廚麥格拉迪（Darren McGrady）近年揭露不少女王的飲食祕密。例如：一早起床喝紅茶配餅乾，晚餐不吃澱粉類，馬鈴薯、米飯或義大利麵一概不碰。

和許多女性一樣，女王無法抵擋巧克力的誘惑，尤其是黑巧克力，對巧克力餅乾蛋糕更是情有獨鍾，甚至出訪也帶著它同行，這款蛋糕曾在長孫威廉王子的婚禮上亮相。

為王室掌勺15年的麥格拉迪透露，女王不是老饕，吃東西只是為了活著。除了奉行低醣飲食， 女王討厭大蒜或放太多洋蔥，因為擔心「口氣」不佳，招待外賓會失禮。食物中毒風險較高的甲殼類也是禁忌。此外，太辣、太冰或不熟的肉也不能端上桌。

女王會嚴選當季最新鮮食材，大多產自自家莊園的有機農場，如：巴爾莫勒爾堡的草莓或溫莎堡的白桃，對料理要求是簡單不失精緻。

要如何吃得像英女王？從女王規律的日常看起：

上午7時30分起床，喝不加牛奶不加糖的伯爵紅茶，配幾塊餅乾。8時30分正式早餐上桌，有句話說：「早餐吃得像國王」，可是女王吃得很簡單，通常是穀片、水果、優格還有楓糖漿，有時是吐司塗抹柑橘醬，偶爾炒蛋加燻鮭魚和松露，她偏好棕穀蛋，感覺比較美味。

午餐前，喝一杯琴酒混合杜本內（Dubonnet）開胃甜葡萄酒的特調雞尾酒，酒裡加一片檸檬和大量冰塊。女王在白金漢宮通常是獨自享用午餐，可能就是簡單的鮮魚佐時蔬，比如：烤比目魚佐菠菜或櫛瓜，或是簡單的烤雞沙拉。

下午5時英式下午茶時間。茶點有夾小黃瓜、燻鮭魚、蛋和美乃滋或火腿和芥末的去邊三明治、司康。蘇格蘭傳統水果蛋糕Dundee cake和蜂蜜奶油海綿蛋糕，也是她最喜歡的口味。

晚上7時30分，若是沒有宴會或活動，女王和夫婿會換上輕便服裝共進晚餐。菜單可能是菲力牛排、羊排、烤牛肉、雉雞或鮭魚，絕對沒有澱粉。這些肉排配上蘑菇加奶油和威士忌的醬汁。11點就寢前，來一杯香檳，結束一天。

(中國時報)