梅克爾好嘴斗 中西餐都對味

德國總理梅克爾（左）有時會和俄羅斯總統普丁互贈美食。她送普丁德國啤酒，普丁回贈俄羅斯燻魚。這是多年前普丁訪德時，兩人在哈登海姆一家餐館用餐的情形。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

相對於一些國家領導人吃得健康、注重養生，德國總理梅克爾面對美食的態度是：隨遇而安，能吃就是福。這位《富比世》雜誌評選為「全球最有權力的女性」，稱不上是饕家，但絕對是餐館老闆們心目中的好食客。

下個月將歡度64歲生日的梅克爾，出生在德國統一以前的東德，曾經歷過物資匱乏、跟著大家排長龍購買食物和日用品的年代。在那個什麼都缺的日子裡，她一度養成「看到就買」的習慣。她自己也承認，直到今天，她仍會囤積食物。

西方媒體曾報導梅克爾愛吃匈牙利燉菜、辣烤肉餅和馬鈴薯湯。事實上，這位牧師的女兒對吃並不挑剔，對她來說，「有衣有食，就當知足」，梅克爾對某些食物縱使有特別的偏愛，她對其它各類食物也是充滿興趣。

2014年，梅克爾訪問四川，在成都一家餐廳認真觀看廚師拌炒宮保雞丁過程，這件事成了她那次訪華最為人熟知的一件花絮。

兩年後，梅克爾再次訪陸，於瀋陽香格里拉大酒店用餐，飯店為她精心準備了「酸菜燉白肉」這道東北名菜。梅克爾吃完第一盅後，意猶未盡，要求再來一盅。有人推測可能其中的酸菜與德國豬腳的配料酸菜有相似之處，符合梅克爾的口味。

飯後，梅克爾又吩咐將蒸餃和著名的粵式甜品雙皮奶再做一份送至休息室。

就這樣，大陸民眾都相信，梅克爾愛吃中國菜。然而，梅大嬸愛吃的豈止只有中國菜，她的「好嘴斗」（不挑食），讓人印象深刻。

義大利媒體曾報導，梅克爾經常走訪歐洲各國，而她最喜歡前去度假的地方，就是義大利，她喜歡義大利人的生活方式，更熱愛義大利美食，波隆那肉醬義大利麵、義大利方餃、蘆筍馬鈴薯鱸魚…無一不是她的最愛。

柏林一家希臘餐廳則信誓旦旦表示，當梅克爾想要享受美食，她就會來到「卡薩姆巴利斯小館」（Taverna Cassambalis）。梅克爾是這家餐廳的常客。店家說，梅克爾每個月會去一到兩次，她似乎特別喜歡炸肉丸子和白葡萄酒，「總理是一位理想的顧客。」所有遇過梅克爾的老闆都認同這一點。

(中國時報)

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