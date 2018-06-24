普丁飲食清淡 通常不吃晚餐

2018年06月24日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯總統普丁雖然已經65歲，但從他在戶外裸上半身釣魚和打獵的照片中看來卻不顯老態，身材頗為標準。這應該歸功於普丁嚴格自律，崇尚健康飲食的習慣。他不愛吃肉與甜食，飲食清淡而且食量不大。

曾和普丁共進早餐的俄羅斯獨立電視台記者表示，普丁的早餐是粥、清淡爽口的鄉村乳酪加蜂蜜，還搭配一杯生鵪鶉蛋作為飲料。記者也指出，他還喜歡喝甜菜根加辣根榨成的蔬果汁。

數年後普丁向記者透露，他也喜歡吃米飯和蕎麥，但不愛燕麥，「老實說，我沒有太多時間吃東西。我喜歡蔬菜：番茄、黃瓜、沙拉。早上：粥、鄉村乳酪、蜂蜜。如果在魚和肉之間只能選擇一樣，我會挑魚。此外我喜歡羊肉」。普丁說自己不愛甜食，不過偶爾還是會吃冰淇淋，偏愛開心果冰淇淋。

身為國家領袖，普丁經常訪問俄羅斯各地與外國。不在莫斯科，他吃的東西又是另一回事。普丁說，「當我去某個地方，嘗試當地的菜餚會讓我開心。我可以喝綠茶」，「我通常不吃晚餐，因為沒有時間。下午的時候我會吃水果。如果可以的話會喝『克非爾』（又稱為牛奶酒，一種源於高加索的發酵牛奶飲料）。如果沒有的話，我寧可什麼都不吃」。

每回普丁和記者聚餐，他點的菜都會一夕成名。例如：2003年在加里寧格勒一間名叫「路邊」的餐廳，普丁點了魚湯、鋪上魚子醬和煙燻鰻魚的派，以及草莓煎餅。2008年普丁拜訪韃靼斯坦共和國，有一餐胃口大開，吃了沙拉、雞肉麵、牛肉飯與派。

普丁對派的熱愛源自兒時回憶。他曾說，自己的母親烤的派添加甘藍菜、肉或米等配料 ，還有一種中央填滿乳酪的迷你派。

克里姆林宮廚師高爾金說過，普丁喜歡喝紅酒或者啤酒。高爾金並將普丁用來招待外賓的雞尾酒配方公開：檸檬汁、薄荷、香檳與大量冰塊。他說，這麼喝非常能解渴。

(中國時報)