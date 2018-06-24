北韓經濟制裁 川普再延一年

2018年06月24日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

6月12日美朝「世紀峰會」川金會落幕後，美國總統川普一度表示「全世界又遠離了核災一大步」，不過他22日卻改口，指北韓持續帶來「非比尋常的威脅」，因此決定延長經濟制裁一年。美方似乎打算透過持續制裁，迫使北韓為實現在川金會上承諾的「完全無核化」採取具體行動。

川普在發給國會的聲明中指，「在朝鮮半島上，可用於製造武器的裂變材料依然存在，且有擴散風險，北韓政府的舉措和政策持續對美國國安、外交政策和經濟構成非比尋常的威脅」，因此允許政府繼續凍結北韓政府及個人在美資產、禁止美國人擁有北韓籍船隻等制裁措施。此外，川普也下令延長2008年前總統小布希任內首度實施的「國家緊急狀態」一年。

聲明語氣 極大轉變

外界認為，川普這番聲明只是形式上的表態，但從聲明內的語氣差異就可發現，美方大力吹捧的川金會成果事實上仍待落實。川普一方面稱不想再對北韓使用「最大施壓」這一表述，另一方面堅持持續制裁，直至北韓實現無核化的方針。

美國國防部22日表示，為支持國務卿蓬佩奧主導的對朝後續談判，美韓同意無限期暫停原訂在3個月內舉行的「自由衛士」（Freedom Guardian）及另2項南韓陸戰隊交流計畫演習。五角大廈發言人懷特說，「其他決定將取決於北韓是否繼續帶著誠意進行具建設性的談判」，一旦無核化談判陷入僵局，美方將重啟演習。

無核鬧僵 重啟演習

美韓雙方已於19日宣布暫停原訂8月舉行的「乙支自由衛士」聯合軍演。美國國防部長馬提斯下周將訪問首爾，與南韓國防部長宋永武就聯合軍演等事宜展開磋商。

此外，由於川金會後雙方簽署的「新加坡宣言」提及美國與北韓將致力「尋回戰俘及作戰失蹤官兵遺骸，並立即送回已確認身分者的遺骸」，駐韓美軍23日派出約30部車輛，經過兩韓邊界運送215具空棺木到北韓，以迎回韓戰期間陣亡的美軍遺骸，北韓預計在數日內完成移交。

美方官員計畫是，先將遺骸運往南韓首爾附近烏山空軍基地的聯合國軍指揮部，再送至夏威夷的希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）。

(中國時報)