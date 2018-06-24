小米重賞創辦人 454億元股票

2018年06月24日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

有「東方蘋果」之稱的小米已啟動IPO（首次公開募股）巡迴說明會，7月9日在香港掛牌上市。據小米上市文件顯示，小米公司於4月2日向其創始人兼首席執行官雷軍重賞天價獎金——15億美元（約台幣454.61億元）的股票，為全球公司史上最大的獎勵之一。而且本次獎勵與未來經營績效無任何關係。

據目前港交所招股書顯示，小米估值或將達到700億美元。而小米上市相關文件也顯示，曾於4月2日向一家由雷軍創立和控制的獨立公司發放約15億美元的股票，以「褒獎他對於公司的貢獻」。小米計畫發行21.8億股股份；IPO價格區間17至22港元，希望透過此次IPO籌集高達61億美元資金。這一估值意味著，雷軍本次獲得的股票獎勵價值在13.8億美元到17.9億美元之間。

《華爾街日報》此前曾援引知情人士透露，本次獎勵與未來的績效指標沒有任何關係，並得到了股東的一致通過。公司獎勵創辦人大量股票的情形所在都有，如特斯拉和京東都曾為創辦人提供巨額股票的薪酬。但是，股票獎勵不與股價表現、績效等經營指標掛鉤的情況相當罕見。

根據市場研究機構IDC資料，雷軍於2010年創建小米，並將其打造成全球第4大智慧型手機公司，僅次於三星、蘋果和華為。該公司披露，雷軍是小米第一大股東。小米上市後，雷軍將擁有該公司約29.4％股權，並控制該公司超過一半投票權。

小米在香港將於明起至28日公開招股，每手200股，散戶入場費4444.4港幣（約台幣17400元）。

昨有陸媒盛傳，剛剛退休的香港首富李嘉誠以個人身分斥資3000萬美元（約台幣9.09億元）認購小米股票，阿里巴巴董事局主席馬雲及騰訊主席兼首席執行官馬化騰，也都以個人身分認購小米新股，金額達數千萬甚至上億美元。惟小米發言人不評論市場消息。

(中國時報)