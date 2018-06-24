開發東北亞 韓俄合作含「9座橋」

南韓總統文在寅（左）與俄羅斯總統普丁22日在莫斯科克里姆林宮舉行會談。 （法新社）

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中國時報
／綜合報導

正在俄羅斯進行國事訪問的南韓總統文在寅，22日與俄羅斯總統普丁舉行首腦會談，協議開展雙邊共同研究推動韓朝俄三國合作計畫，包括俄國西伯利亞橫貫鐵路網與南北韓縱貫鐵路的對接項目，為北韓無核化之後聯手開發東北亞經濟圈進行鋪墊。

南韓《中央日報》23日報導說，文在寅與普丁22日發表的聯合聲明一共包含32項內容，包括制定「9座橋」合作計畫；合作開展電力、燃氣、鐵路領域研究；合作推動「羅津-哈桑鐵路」共同使用工程；擴大醫療保健領域合作等等。兩國還簽署了高速網路合作、北極液化天然氣（LNG）產業合作等各個領域的諒解備忘錄（MOU）。

文在寅在峰會前舉行的韓俄商務論壇上表示，「去年9月參加（在俄羅斯舉行的）東方經濟論壇時，我們提出了9座橋（燃氣、鐵路、港灣、電力、北極航道、造船、就業、農業、水產等韓俄九大合作領域）的概念」，「今天我們重申了展開這些合作的重要性」。

兩國在交換的聯合聲明中也寫入了儘快啟動國內相關程序、促進雙方開展服務與投資領域自貿協定（FTA）談判的內容。文在寅表示，「希望圍繞自貿協定的談判可以儘快擴大到商品領域，早日簽署綜合互惠的自由貿易協定」。

南韓《東亞日報》指出，在新加坡舉行的「川金會」上，北韓承諾「完全無核化」，如果北韓採取全面棄核的措施，就可以啟動連接南北韓和俄羅斯的交通、物流、能源的經濟合作項目。也有分析認為，北韓領導人金正恩透過第三次訪陸，集中討論了陸朝的經濟合作，南韓方面試圖透過韓朝俄三方合作，提高對北韓的協商力度。

文在寅自21日起訪問俄羅斯4天，這也是南韓總統19年來首次對俄展開國事訪問。美國之音（VOA）中文網22日指出，俄羅斯加強與南韓關係，期望多利用首爾的力量開發俄國遠東和西伯利亞地區，避免過於依賴中國大陸。借助文在寅這次訪俄，克里姆林宮大力推動朝鮮半島南北雙方與俄羅斯的三方合作，並將更積極介入東北亞事務。

(中國時報)

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