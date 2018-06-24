金鍾泌辭世 韓「三金」成絕響

南韓前總理金鍾泌病逝，享壽92歲。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

南韓「政界不倒翁」、「永遠的二把手」金鍾泌前總理23日因病辭世，享年92歲，這也象徵以金大中、金泳三和金鍾泌合稱的「三金政治」正式落幕。金鍾泌與台灣關係密切，多次訪問台灣，1975年更代表南韓政府來台，參加中華民國故總統蔣中正的告別式。

金鍾泌先後在軍事獨裁與自由民主兩對立陣營間游刃有餘，分別於朴正熙和金大中執政時期擔任過國務總理。1926年在忠清南道出生的金鍾泌，於1951年從南韓陸軍軍官學校畢業，1961年參與朴正熙「5·16軍事政變」、協助朴上台掌權而步入政壇。同年他成立了中央情報部（國家情報院前身）並出任首任部長。

1971年到1975年，金鐘泌擔任國務總理，仕途平坦，1979年朴正熙遇刺身亡後，政權落入發動雙十二政變的全斗煥之手，1980年隨著新軍部登場，金鍾泌被控貪汙下獄，1984年遠走美國，1986年回國後創建新民主共和黨，1988年該黨在國會選舉大有斬獲，金鐘泌重回政治第一線。

1992年，金鐘泌支持金泳三贏得總統大選，1997年大選時，金鍾泌在最後關頭與新政治國民會議總裁金大中聯合，助金大中入主青瓦台，兩方建立共同政權。金鐘泌在2004年參選國會議員落選，宣布退出政壇。

與金大中、金泳三被合稱為政界「三金」的金鐘泌，一生榮辱參半、幾度浮沉，南韓人對他的評價褒貶不一，有人斥其為軍事政變幫凶，也有人稱他為政壇弄潮兒、處世達人、浪漫政治家。

金鍾泌與中華民國政府關係密切，特別是蔣中正時代，雙方至為友好。他曾訪問台灣及參加雙十國慶日酒會等慶祝活動。

(中國時報)

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