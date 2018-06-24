內行人的口味 客群遍及全台

崁頂鄉「葉家崁頂涼麵」老闆葉細敏稱「這是內行人最了解的口味」。（謝佳潾攝）

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中國時報
崁頂鄉「葉家崁頂涼麵」口味獨特，不僅醬汁特別、層次感豐富，麵條也很軟Q有彈性。（謝佳潾攝）

屏東縣崁頂鄉「葉家崁頂涼麵」口味獨特，不僅醬汁特別、層次感豐富，麵條也相當軟Q有彈性，老闆葉細敏稱「這是內行人最了解的口味」，並堅持所有食材都用最好的，不惜重本也要讓大家吃到最好的涼麵，不少外縣市遊客到屏東，都特別上門品嘗，客群遍及全台。

葉細敏笑說，自己從小就愛吃涼麵，還愛吃到因而錯過「人生大事」，12歲時曾準備要考空軍幼校，考前買了分涼麵吃，吃完後便在附近休息等待入場考試，不料吃飽後涼風徐徐就睡著還睡過頭，也因此與飛官錯身而過。

他說，曾經營過自助餐，但仍無法忘懷最愛的涼麵，經過1年研發、分享街坊鄰居試吃後，以蔬菜熬出的醬汁推出「葉家涼麵」且一戰成名，不僅屏東地區賣到嚇嚇叫，還有遠從台北下來朝聖的饕客，也吃得讚不絕口。

葉細敏強調，不僅獨門醬汁，他在麵條、小黃瓜及豆芽菜的選擇上也很挑剔，堅持要用最好的食材，即使下重本也在所不惜，即使小黃瓜漲價，依然大方擺上一堆黃瓜絲，客人吃得過癮，就是他最開心的事。

地址：屏東縣崁頂鄉中正路110號

電話：（08）8631720

營業時間：上午7點至晚間7點，周一公休

售價：涼麵大碗50元、小碗40元

(中國時報)

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