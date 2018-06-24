簡單麵館不簡單 繽紛涼麵吸睛

2018年06月24日 04:11 中國時報 （邱立雅）

「簡單麵館」位於新竹縣竹北市的靜巷裡，10年來在競爭激烈的竹北餐飲界屹立不搖，全靠著周圍居民的支持，老闆娘呂碧珠親切招呼來客的一句話：「老樣子嗎？」說明了店家與食客之間的默契與信任。

麵館名為「簡單」，卻有著不簡單的菜色，其中繽紛涼麵最為人稱道，過去繽紛涼麵採用竹炭黑色麵條，加上蘿蔔、洋蔥與小黃瓜，呈現出五彩多元樣貌，後因製麵廠不再出產黑色麵條，讓呂碧珠陷入苦惱，多方尋覓後終於找到現在使用的手工意麵，生麵看起來有點像泡麵，卻相當健康有味。

呂碧珠說，店內每道料理都是現點現做，手工意麵煮熟後經過冷卻，淋上特調的和風醬汁，鋪好蔬菜絲，再撒上花生、芝麻，盤子角落放上一撮辣椒醬，色香味俱全的繽紛涼麵便可端上桌。

為讓客人有在家吃飯的安心感，店內蔬菜全來自當天清晨小農現摘，也讓麵館所有工作人員一早就忙著清洗蔬果、備料，為的就是讓客人吃到最新鮮的料理，也因為這份用心，在饕客彼此口耳相傳下，讓麵館得以在美食戰場的竹北占有一片天。

地址：新竹縣竹北市光明五街362號

電話：（03）5514013

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點至晚間8點半，周日公休

售價：繽紛涼麵70元

(中國時報)