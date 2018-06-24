勤敏向學 殘疾打不倒他們

2018年06月24日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市公私立國小市長獎23日舉辦頒獎典禮，今年以「勤敏向學、圓夢踏實」為主題，為在學業、才藝上有突出表現的學生喝采，共計1137位學生獲獎。其中，不少獲獎學生力克身體殘疾，展現旺盛生命力，如仁愛國小邱勻柔罹患腦性麻痺，但她從不放棄，獲得台下觀眾滿堂彩。

「即便寫一個字需要一分鐘，我也不想放棄！」學生邱勻柔因早產導致腦性麻痺，寫功課常雙手無力，必須花費較多時間，但她不以為意，還樂觀表示，自己最喜歡國語文，未來期盼擔任播報員，報導公益新聞，讓社會大眾能更了解身障者，為社會盡一份心力。

展現生命韌性

另名獲獎學生文林國小施品岑則因多重肢障，日常生活皆須旁人協助，施媽媽昨天陪同出席領獎；她開心表示，雖然照顧孩子十分辛苦，但看到品岑一點一滴在進步，努力表達學習意願，內心十分欣慰，也非常謝謝學校及老師的悉心陪伴。

其他學生也在才藝上有優異表現，如大同國小蔣彬育苦練游泳，在西區運動會一舉破了50公尺仰式及50公尺自由式的大會紀錄、市大附小吳秉駪則以西洋棋見長，勇奪北市中正盃西洋棋團體錦標賽冠軍。

柯勉持續學習

台北市長柯文哲致詞時表示，獲得市長獎只是這個階段的勝利者，但世界變化快速，現在已經邁入終生學習的世代，勉勵同學持續學習。

(中國時報)