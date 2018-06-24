藍軍王惠美造勢 綠營潑冷水

2018年06月24日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

國民黨彰化縣黨部23日召開五合一選舉輔選督導會報，逾200人齊集為現任立委、黨籍縣長參選人王惠美拉抬聲勢，高喊「民進黨不倒、彰化不會好」，氣勢高昂，展現團結翻轉彰化選情、讓彰化縣藍天再現的企圖心。

魏明谷爭千億預算

民進黨部主委邱建富則回應「民進黨不倒，彰化會更好」，指出縣長魏明谷4年任內打下基礎，連任才能讓更多重要建設更落實，呼籲「豐富彰化、延續建設」，且魏向中央爭取超過1千億元建設，是彰化有史以來爭取最多經費的縣長。

輔選會報由國民黨縣黨部主委張曼莉主持，黨中央副主席兼祕書長曾永權、組發會主委李哲華專程南下，前立委鄭汝芬、林滄敏與前縣長阮剛猛等都出席，與各鄉鎮市長暨縣議員提名人和基層輔選黨工，齊聲高喊「凍蒜」；在揭開「全國最大縣、產業最前縣」看板後，王惠美身披黨旗在眾人呼聲中出列，展現大團結氣勢。

王惠美說，彰化縣已是6都外的全國最大縣，是中小企業製造業高度密集的地點，更是農業發達的大縣。彰化不能再停滯不前，沒有再等待跳票支票兌現的時間，改變彰化，刻不容緩。

翻轉彰化刻不容緩

曾永權指出，民進黨執政荒腔走板，假借改革之名、行清算鬥爭之實，不思振興經濟，只想永續執政，使得百業蕭條、物價上漲、民不聊生，選民應用選票給民進黨一次教訓；張曼莉則盛讚王惠美在國會表現有目共睹，從政經驗豐富、服務勤快、關心民瘼、認真打拚建設地方，是最優秀的縣長人選。

(中國時報)