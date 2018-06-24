行善團新橋 銜接水上與嘉市

2018年06月24日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義市長夫人鄭玉娟（左至右）、嘉義市長涂醒哲、陳秀治、嘉義縣長張花冠、水上鄉長劉敬祥、立委蔡易餘等人共同啟用「願心3號橋」。（呂妍庭攝）

嘉義縣市交界又有2座橋梁完成興建，分別是銜接水上鄉與嘉義市的「願心3號橋」及「仁傑橋」工程，由嘉邑行善團所建造。其中，願心3號橋563萬經費，主要由退休老師陳秀治出資，這也是陳捐款蓋成的第3座橋，23日嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、立委蔡易餘、鄉長劉敬祥等地方民代都到場，歡喜慶祝這令人興奮的一刻。

陳秀治捐助563萬元

水上鄉這2座善心橋梁，是張花冠、劉敬祥等地方民代向嘉邑行善團尋求協助，行善團毫無推辭同意興建。其中，「仁傑橋」長6公尺、寬18公尺，屬拓寬改建，117萬經費來自各界捐款；至於新建的「願心3號橋」長13.4公尺、寬9公尺，兩橋去年8月中旬動工，歷時9個月在昨天謝土啟用。

嘉邑行善團理事長蔡萬華理說，「願心3號橋」是嘉邑行善團第554座橋，從無到有「藏有很多故事」；他還指以前此地沒路沒橋，現因橋梁開通，交通往來舒適便利，除特別感謝81歲的陳秀治出資打造，也感謝縣市合作協調，讓橋梁得以順利完工。

陳秀治也是行善團常務理事，因膝下無兒女，想把存款用在利益眾生的造橋事務上，並期許自己在有生之年把積蓄慢慢捐出去，除「願心3號橋」是她捐款蓋的第3座橋，全家族已陸續捐款蓋9座橋。

家族陸續捐蓋9座橋

張花冠肯定嘉邑行善團的善舉值得台灣每一個人學習，「政府力量有限，民間力量無窮」，她代表縣民向所有善心人士和志工致上最大感謝。劉敬祥更稱這座橋是全國善心人士給民生社區最棒的禮物。

涂醒哲也向蔡萬華致謝，指行善團在嘉市華興橋、盧山橋分別有2650萬元及7000萬元捐款，如今2座橋梁啟用，讓水上民生社區和市湖子內重劃區連接直通往返，仁傑橋拓寬可望改善忠孝街與新民路口車流，減少壅塞。

(中國時報)